Protégez vos cheveux du soleil en été, ils vous remercieront

Il n’y a pas que la peau qui a besoin d’être protégée des effets néfastes du soleil, les cheveux aussi ! On vous explique pourquoi et on vous donne toutes les astuces pour limiter les dégâts.

Alors que l’application de crème solaire sur la peau du visage et du corps fait partie des habitudes d’un Français sur deux avant de s’exposer au soleil, les cheveux sont les grands oubliés de la protection contre les UV. Pourtant, on a toutes à gagner à y faire attention ! Suivez le guide.

Pourquoi faut-il protéger ses cheveux du soleil ?

Si les UV sont néfastes pour la qualité et la santé de la peau (coups de soleil, vieillissement prématuré, masque de grossesse, mélanome etc.), leur action destructrice ne s’arrête pas là : ils peuvent aussi endommager la matière première des cheveux, la kératine. Et le résultat sur la fibre capillaire est encore pire lorsque les bains de soleil sont suivis de bains de mer ou de plongeons dans une piscine dont l’eau est traitée.

Adam Reed, coiffeur professionnel qui compte de nombreuses célébrités parmi ses clientes, explique au magazine Get The Gloss :

Le combo soleil, rayons UV nocifs, baignades dans la mer ou dans une piscine chlorée affecte l’état et la qualité des cheveux. Ils vont se dessécher, devenir cassants, les blonds vont tourner au vert à cause du chlore et les cheveux colorés vont s’éclaircir et devenir ternes.

En plus d’éviter de se retrouver avec un paillasson sur la tête à la rentrée, une autre très bonne raison de protéger ses cheveux en été est d’éviter un douloureux coup de soleil sur le cuir chevelu. Eh oui, comme le reste de la peau, cette zone peut souffrir de brûlures dus aux UVB et, comme le confirme la dermatologue Kavita Mariwalla au magazine Allure, « le cuir chevelu est tout aussi susceptible de développer un cancer ».

Comment protéger ses cheveux du soleil ?

Afin de protéger ses cheveux et son cuir chevelu des effets néfastes du soleil, le plus efficace est de couvrir son crâne avec un chapeau. Les capelines, canotiers et autres panamas sont très tendance dès que les beaux jours reviennent, alors autant en profiter pour allier style et protection solaire !

Pour celles et ceux qui n’ont pas spécialement une « tête à chapeau », Adam Reed donne quelques conseils dans les colonnes de Get The Gloss :

Si on n’aime pas les chapeaux, on peut envelopper ses cheveux avec un foulard, un bandeau ou un turban. C’est très simple à faire et le résultat est superbe, en plus de protéger les cheveux des rayons du soleil.

Accessoire ou non, opter pour une coiffure protectrice comme des tresses ou un chignon permettra de réduire la surface d’exposition au soleil, et donc de limiter les dégâts sur la texture et sur la couleur.

Quels soins solaires pour cheveux choisir ?

De nombreux produits capillaires ont spécialement été pensés pour protéger les cheveux des UV mais aussi leur redonner de la douceur, de la vigueur et de la brillance après une exposition prolongée au soleil. Certaines formules proposent même une action contre le chlore et le sel, ce qui peut s’avérer fort utile pour la période estivale !

Protéger ses cheveux des UV

Baumes, crèmes, huiles, spray et brumes protectrices… Les possibilités ne manquent pas pour protéger ses cheveux avant l’exposition au soleil. Quelle que soit la texture choisie — plus les cheveux sont fins, plus elle doit être légère afin de ne pas alourdir les longueurs —, il est important de l’appliquer de façon uniforme des racines jusqu’aux pointes, afin d’obtenir un bouclier bien homogène. Un coup de peigne en dernière étape permettra d’assurer la bonne répartition du produit.

Bon à savoir : à l’instar d’une crème solaire pour la peu, le soin capillaire anti-UV doit être réappliqué après chaque baignade.

Réparer ses cheveux après une exposition au soleil

La journée terminée, il est important d’utiliser un shampoing doux après-soleil pour débarrasser les cheveux des filtres solaires (et du chlore/sel/sable si on ne s’est pas rincé la tête après la baignade) et les hydrater en profondeur. Une à deux fois par semaine, on peut aussi laisser poser un masque réparateur à la place de son produit démêlant habituel, afin de favoriser la reconstruction cellulaire des cheveux et de lisser la fibre capillaire.

À la fin de l’été, offrir à ses longueur un bain d’huile végétale peut aussi leur faire du bien, tout comme un petit coup de ciseaux, qui permettra d’éliminer les fourches.

Le shopping pour protéger ses cheveux contre les rayons du soleil

