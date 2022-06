Le shampoing violet est l’arme ultime contre les reflets jaunes des cheveux blonds, et on vous explique pourquoi !

Le shampoing violet est souvent cité comme une astuce infaillible pour déjaunir les cheveux blonds. Mais comment ça fonctionne tout ça ?

Les (fausses) blondes le savent bien : trouver la teinte parfaite prend souvent du temps, coûte cher et demande de l’entretien. Beaucoup d’entretien !

Entre deux passages chez le coloriste, on peut heureusement compter sur un produit spécialement pensé pour entretenir la couleur et lutter contre les reflets jaunes indésirables depuis sa salle de bain, le shampoing violet. Allez Jamy, c’est parti !

Pourquoi utiliser un shampoing violet ?

Le shampoing violet est un produit de soin capillaire qui sert à atténuer les reflets jaunes et cuivrés des cheveux blonds. La coloriste Juliana Ohlmeyer explique au magazine WELL+GOOD :

C’est un moyen très doux de contrôler les reflets jaunes des cheveux, et plus spécifiquement des cheveux blonds ou méchés. Essentiellement, c’est un moyen d’entretenir son blond à la maison entre les services de coloration.

En effet, le shampoing violet n’est pas violet pour rien : cette couleur se trouve à l’opposé du jaune sur le cercle chromatique, ce qui implique qu’une fois superposées, les deux teintes s’annulent. « Les pigments violets du shampoing aident à éliminer les reflets jaunes des cheveux », confirme la coiffeuse Adina Doss sur le blog de la marque REDKEN.

Le shampoing violet sur des cheveux naturels

Un vrai produit « baguette magique » pour les cheveux décolorés, mais pas que ! En effet, les blonds naturels peuvent aussi devenir ternes et jaunir à cause de l’exposition au soleil, d’une eau trop calcaire ou de l’utilisation trop régulière d’outils de coiffage chauffants comme le fer à lisser et le boucleur.

Le shampoing violet peut alors être une bonne solution pour les aider à retrouver de l’éclat.

Comment bien utiliser le shampoing violet ?

Le shampoing violet n’est pas un shampoing comme les autres, et il y a quelques règles à garder en tête pour que le résultat soit à la hauteur.

Utiliser le shampoing violet comme second shampoing

Même si son nom contient le mot « shampoing », le shampoing violet n’a pas vraiment pour but de nettoyer le cuir chevelu ni les longueurs. Lui, son job, c’est d’entretenir et de corriger la couleur, et c’est déjà du boulot.

Afin que le produit puisse révéler tout son potentiel anti-reflets jaunes, il est conseillé de se laver une première fois les cheveux avec son shampoing habituel pour retirer l’excès de sébum et les particules de pollution : l’application du soin pigmenté n’en sera que plus homogène, et le résultat que plus éclatant.

Laisser le temps d’agir au shampoing violet

Afin que les pigments violets puissent corriger les reflets chauds, il faut leur laisser le temps d’agir. Comme l’explique Juliana Ohlmeyer, « rincer trop vite le produit rend son utilisation moins efficace ».

Elle conseille donc d’appliquer le produit sur des cheveux mouillés puis essorés, à la manière d’un après-shampoing, et de le laisser poser entre trois et sept minutes avant de l’émulsionner.

Quels sont les défauts du shampoing violet ?

Le shampoing violet peut ternir la couleur

Le shampoing violet doit être considéré comme un soin, et non comme un produit de nettoyage quotidien. En effet, si on en abuse, on risque de voir son blond devenir grisâtre.

Adina Doss explique :

« Quand on élimine trop de jaune, le cheveu paraît plus terne et plus foncé, ce qui est rarement l’effet escompté. »

Le shampoing violet assèche les cheveux

Autre point négatif du shampoing violet : il a tendance à dessécher les cheveux. Il est donc important de ne pas zapper l’étape de l’après-shampoing quand on l’utilise, et de penser à leur offrir un masque hydratant de temps en temps.

En fonction de son blond et de l’intensité des reflets indésirables, une utilisation toutes les semaines et même toutes les deux semaines est suffisante. Pour un léger coup d’éclat entre deux applications, il est aussi possible de mélanger un peu de shampoing violet à son produit moussant habituel.

Appliquer le shampoing violet sur cheveux secs, une astuce pour les blonds très clairs

Pour les cheveux blond platine, gris ou blancs, utiliser le shampoing violet comme masque pré-shampoing peut être redoutablement efficace afin de retrouver une couleur bien froide.

La technique est simple : il suffit de répartir le produit de façon uniforme sur la chevelure, puis de le laisser poser une dizaine de minutes avant de le rincer, puis de laver ses cheveux comme à son habitude.

Attention tout de même : plus le temps de pose sera long, plus l’effet déjaunissant sera puissant et le risque de se retrouver avec des reflets violets élevé ! Ça vaut le coup de surveiller sa montre si ce n’est pas l’effet recherché.

Le shopping de shampoings violets pour un blond sans reflets jaunes

