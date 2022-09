Voici les tendances coloration qui vont donner le ton cet automne-hiver 2022

L’arrivée de l’automne vous donne envie de changer de tête ? Voici de quoi vous inspirer pour votre prochain passage au bac !

L’été terminé, la rentrée est fréquemment perçue comme une période de renouveau et de changement. Et ça peut se voir jusque sur les cheveux, qui profitent souvent d’un petit (ou grand) coup de ciseaux ou/et d’un coup d’éclat avec la réalisation d’un balayage, d’un ombré ou d’une coloration ton sur ton. Pour inspirer votre prochain moment couleur, on a repéré pour vous les dernières tendances. Et il y en a pour tous les goûts !

La coloration roux fraise illumine cet automne-hiver

Comme chaque année, l’automne fait la part belle aux différentes nuances chaleureuses (et parfois flamboyantes) de roux. Pour 2022, la tendance est à l’auburn, relevé de reflets rouges froids qui lui donnent des airs gourmands de confiture de fraises.

Une tendance qui a l’avantage de convenir à un grand nombre de carnations, des teints clairs aux sous-tons rosés jusqu’aux peaux noires.

© Franck Provost collection Automne Hiver 2022

La coloration monochrome, la tendance minimaliste de cet automne-hiver

Si les colorations très travaillées continuent d’avoir la cote, cet automne-hiver, le minimalisme est aussi mis à l’honneur avec l’avènement de la tendance monochrome. Comme la coiffeuse des stars Sunnie Brook l’explique au magazine InStyle, il s’agit d’un style « où la couleur est la même de la racine jusqu’aux pointes ».

Un look chic et facile d’entretien qui permet de retrouver une teinte proche de sa couleur naturelle, l’éclat en plus.

Le bronde aux tons chauds est de retour cet automne-hiver

Selon le coloriste Chris Weber, interviewé par le magazine Glamour UK, « les tons chauds seront partout [cette fin d’année], notamment les teintes miel, dorées, caramel et marron ». Elles se travaillent en fines mèches sur une base châtain pour donner de l’éclat à la chevelure mais aussi au visage.

La tendance idéale pour changer de tête sans toucher à ses racines.

Le blond beige, la coloration la plus chic de la saison

Cet automne-hiver, le blond prend des allures haute couture avec la tendance Tweed Blond. Au magazine Glamour UK, la coloriste Jordanna Cobella la décrit comme « un blond neutre et naturel, avec des tons froids et chauds qui se mélangent pour créer un résultat très harmonieux ». Une couleur multidimensionnelle très flatteuse pour les teints clairs au sortir de l’été.

Pour la petite histoire, cette technique de coloration et de balayage tient son nom de l’effet de croisement des mèches aux tons contrastés, qui rappelle le tissage du célèbre tissu originaire d’Ecosse.

Crédit photo image de Une : © Franck Provost collection automne hiver 2022/23