Vous cherchez à changer de couleur de cheveux cette saison ? Misez sur le Brownie batter brunette

« Nutella Brown » ou encore « Chocolate Cherry »… Cette saison, les différents tons de bruns deviennent plus gourmands et tendance que jamais. Et la dernière coloration en date, baptisée « Brownie Batter Brunette » est sur le point de les surpasser toutes.

Lorsque l’automne commence à pointer le bout de son nez, on range les affaires d’été avec une petite larme à l’oeil, on voit son bronzage doucement disparaître et, sur une note plus positive, on peut éventuellement commencer à penser à faire une nouvelle coloration. Généralement plus foncée (pour aller avec les tons de l’hiver) et plus riche, cette nuance peut changer en fonction des tendances qui se profilent au fil des saisons. Et cet automne, c’est la coloration « Brownie Batter Brunette » qui fait largement parler d’elle.

La coloration « Brownie Batter Brunette » : des nuances de miel sur un brun profond

Loin de la coloration ton sur ton, la « Brownie Batter Brunette » est une teinte chaude rappelant celle de la pâte très chocolatée d’un brownie. Pour lui apporter quelques reflets, les longueurs sont encadrées de nuances blondes couleur miel obtenues grâce à une technique à mi-chemin entre balayage et les babylights. Une touche lumineuse qui fait toute la différence

Vous ne savez pas quoi demander à votre coiffeur une fois rendue au salon ? La hair stylist Jennifer Korab, interogée par le magazine Glamour va vous éclairer :

« Demandez une couleur de cheveux brune et riche au salon, comme un chocolat ou un caramel, accompagné d’un balayage doux et subtil. Si vous avez envie d’obtenir des mèches plus accentuée, vous pouvez demander que l’on encadre votre visage en éclaircissant vos mèches de devant et en finissant par une patine pour un meilleur rendu ».

Une technique qui préserve la santé des cheveux

Si cette technique est très appréciée, c’est parce qu’elle reste respectueuse de la fibre capillaire. Elle permet donc de maintenir brillance et équilibre car seulement quelques mèches sont décolorées. Côté entretien, elle représente également un avantage car les seules recommandations de la part de Colissa Nole, une coiffeuse interviewée par Allure est « de bannir la chaleur au maximum et de se munir d’un spray thermo-protecteur avant chaque utilisation d’un outil chauffant ». Le but ? Éviter que les reflets prennent des tons jaunâtres et que la santé des cheveux finisse par s’altérer. Pas mal !

Quelques exemples de « Brownie Batter Brunette »

Crédits de l’image de une : @khadijha.