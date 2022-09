Quelles sont les coupes de cheveux les plus tendance de cet automne-hiver 2022 ?

Micro bob, frange Birkin… Découvrez les coupes qui vont vous donner envie de changer de tête cette saison !

Après les tendances coloration de cet automne-hiver, si on s’intéressait aux coupes de cheveux qui seront sur toutes les têtes les deux prochaines saisons ? On a repéré pour vous les styles qui vont marquer cette fin d’année.

La coupe papillon pour revivre sous les projecteurs

Née des amours de la Rachel et de la coupe shag (ndlr, un style très effilé qui concentre le volume sur le haut de la tête, notamment grâce à la présence d’une frange), la butterfly cut, qu’on peut traduire par « coupe papillon » en français, n’en finit plus de faire des émules !

@matildadjerf

Comme l’explique le coiffeur star Frédéric Fekkai au magazine Allure, ce style de dégradé se caractérise par un jeu de mèches qui encadrent le visage :

L’effet ailes de papillon est créé avec des mèches plus courtes qui arrivent au niveau du menton, puis qui se fondent avec des couches plus longues qui touchent les épaules et au-delà.

@choptandpaintedbysam

Une tendance qui ravira celles qui souhaitent donner du mouvement et du volume à leurs cheveux longs — à condition de bien maîtriser la brosse soufflante, car cette coupe demande un peu d’huile de coude (et de chaleur) pour révéler tout son potentiel.

La frange Birkin, la tendance « je t’aime… moi non plus ! »

Inspirée du style emblématique de l’icône mode des années 1960 et 1970, la frange Birkin se caractérise par son aspect vaporeux qui laisse entrevoir le front et les sourcils au moindre mouvement.

@louisefollain

Pour le coiffeur Devin Toth, cette frange rétro et facile à vivre peut convenir à tout le monde. Il explique au magazine POPSUGAR UK :

Tous les types de cheveux et de textures peuvent s’en inspirer et l’adopter tant que le dégradé qui l’accompagne commence bien sous le menton et n’est pas relié à la frange.

@jourdandunn

Pour le coiffage, le professionnel préconise une attitude « less is more » :

La frange Birkin est souvent associée à une raie au milieu et est coiffée avec un volume naturel, pas trop bombé. Après avoir séché grossièrement vos cheveux, utilisez une brosse ronde pour leur donner la forme souhaitée, puis passez un coup de fer à lisser sur la frange. Pas la peine d’en faire plus.

@taylu_me

Le micro bob, la coupe courte qui n’a pas froid aux cheveux

Avec ou sans frange, lisse ou bouclé, cet automne-hiver, le bob perd quelques centimètres pour venir flirter avec nos lobes d’oreilles. « Une coupe facile d’entretien, à la fois simple et sophistiquée », selon le coiffeur Frank Izquierdo, qui s’est récemment confié au magazine Allure.

@erickinvisible

Avec le micro bob, impossible de se cacher derrière ses cheveux : le bas du visage, le cou et parfois même le front sont totalement dégagés. Mais pas de panique si le style vous plaît, mais que vous avez peur de ne pas assumer : un coiffeur expérimenté saura vous rassurer et pourra sans problème adapter la coupe à votre morphologie ainsi qu’à votre texture capillaire.

@donovanmillshair

@jpattonsalon

Les cheveux rasés, la tendance automne-hiver qui fait le buzz

Doja Cat, Dixie d’Amelio, Ireland Baldwin… Ces dernières semaines, nombreuses sont les célébrités à avoir troqué leurs longueurs XXL contre une coupe ultra courte tendance buzz cut.

Envie de changement, cheveux très abîmés, coloration ratée… Les raisons pour se raser la tête sont nombreuses, et la bonne nouvelle, c’est qu’on n’est même pas obligé d’aller chez le coiffeur : une paire de ciseaux (pour couper les longueurs avant de tondre), une tondeuse électrique, un sabot et c’est ti-par !

©ndOuri

S’il est tout à fait possible de se lancer en solo , la coiffeuse Alex Hartnett conseille quand même de se faire aider : « c’est toujours mieux quand c’est quelqu’un d’autre qui le fait pour nous, le résultat est plus homogène » explique-t-elle au magazine Allure.

©irelandirelandireland

Crédit photo image de Une : @erickinvisible