Vous avez les cheveux bouclés, frisés ou crépus ? Voici 5 erreurs à éviter, selon une experte

Mouiller ses cheveux trop souvent avec de l’eau calcaire, les démêler à sec, confondre hydratation et nutrition… Telles peuvent être les erreurs communes dans l’entretien de cheveux texturés (ondulés, bouclés, frisés ou crépus), comme le décrypte l’experte Sandrine Sophie, fondatrice de la marque Kalia Nature, pour Madmoizelle.

Si vous avez les cheveux texturés, c’est-à-dire ondulés, bouclés, frisés ou crépus, vous galérez peut-être à trouver une routine capillaire adaptée. Parfois à cause de produits et/ou accessoires inadaptés, parfois à partir de petites habitudes qui peuvent nous sembler anodine, mais qui nuisent pourtant à la bonne santé de nos cheveux. On ne parle évidemment pas de l’évidence de les laver trop souvent. Mais d’autres comme les mouiller trop souvent avec de l’eau calcaire, les démêler à sec, confondre hydratation et nutrition, ou encore refuser de couper ses pointes.

L’eau est un faux ami

« On peut être tenté de se mouiller les cheveux texturés tous les matins pour les remettre en forme, avec de l’eau du robinet. Seulement, celle-ci s’avère souvent trop calcaire, ce qui peut avoir tendance à assécher et fragiliser les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus. Je conseille plutôt d’utiliser un lait capillaire pour les hydrater, les remettre en place et rafraîchir ses boucles », explique l’experte Sandrine Sophie, cofondatrice de la marque Kalia Nature.

Du gel d’aloe vera, ou un leave-in sans rinçage en fonction de son type de cheveu peuvent aussi convenir. Et si vous craignez que ça n’alourdisse trop vos cheveux, vous pouvez aussi faire un mélange dans un flacon-spray d’eau, avec un peu d’aloe vera et/ou de leave-in sans rinçage.

Si vous tenez à vous mouiller les cheveux, il peut être judicieux d’appliquer ensuite un produit qui va pouvoir sceller leur hydratation (comme un leave-in sans rinçage) et lutter contre les méfaits du calcaire de l’eau du robinet.

Se démêler les cheveux à sec est le meilleur moyen de les casser

« Se brosser les cheveux à sec peut être la pire des choses à faire, car ça favoriser la casse, vu les cheveux sont moins souples quand ils sont secs. Chez les enfants, c’est pire encore, puisque cela peut les faire beaucoup souffrir. Je conseille toujours aux personnes qui ont les cheveux texturés de les brosser pour les démêler seulement quand ils sont mouillés », ajoute l’experte Sandrine Sophie.

Il existe d’ailleurs des produits dédiés au démêlage (qui s’appellent tout simplement démêlant), ou d’autres multifonctions qui font à la fois après-shampoing démêlant, masque nourrissant et crème coiffante sans rinçage, à l’instar de la Crème d’hibiscus 3 en 1 de Kalia Nature.

« Je conseille aussi de se pré-démêler les cheveux au doigt avant d’utiliser une brosse ou un peigne, pour limiter la casse. Mais pas la peine de les démêler trop souvent », complète l’experte. Le mieux est parfois l’ennemi du bien.

Confondre besoin d’hydratation et de nutrition

« Beaucoup de personnes confondent hydratation et nutrition. On ne donne pas à manger à quelqu’un qui a soif. Il en va de même pour nos cheveux : on pourrait l’etouffer sous une texture riche en pensant qu’il a besoin de nutrition, alors qu’il avait peut-être plutôt besoin d’hydratation, par exemple », décrypte Sandrine Sophie.

Hydrater ses cheveux consiste à leur apporter de l’eau, ce qui va aider leur souplesse, leur brillance, et leur bonne santé. Le manque d’hydratation peut les rendre secs, cassants, et sujets aux frisottis. Mais les produits capillaires hydratants contiennent en plus de l’eau, des agents hydratants comme le panthénol et les protéines de soie, ainsi que des humectants tels que la glycérine, afin d’aider les cheveux à garder cette hydratation.

Nourrir les cheveux consiste à leur apporter des nutriments comme des vitamines et des minéraux, à travers des huiles végétales (argan, coco, avocat), et surtout des protéines (comme la fameuse kératine dont se composent déjà nos cheveux) pour maintenir leur bonne santé et les renforcer.

Il arrive souvent que les produits servent à la fois à nourrir et à hydrater, mais c’est important de savoir distinguer si nos cheveux sont déshydratés et/ou secs afin de leur apporter un soin ciblé. Parfois, prendre le temps d’utiliser un produit hydratant, puis un produit nourrissant, peut s’avérer très judicieux pour sceller l’hydratation (le gras du soin nourrissant empêchant l’évaporation du soin hydratant), en fonction de la porosité de ses cheveux. Il convient d’essayer plusieurs combinaisons pour trouver celle qui nous convient le mieux.

Avoir peur de se couper les pointes régulièrement

« On peut être frustré par la vitesse à laquelle nos cheveux poussent quand ils sont bouclés, frisés ou crépus, car leur forme en ressort empêche de bien voir les longueurs. C’est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas couper leurs pointes, parce qu’elles ne veulent pas perdre de longueur. Mais tailler les pointes empêche que les éventuelles fourches ne remontent sur le cheveu. Ça permet de maintenir des longueurs saines. C’est peut-être une évidence, mais rappelons tout de même que le cheveu est un élément mort ; ce qui est vivant c’est le follicule pileux, et c’est de là d’où part la pousse », complète l’experte en cheveux texturés Sandrine Sophie.

Ignorer qu’on peut souffrir de psoriasis, plus répandu qu’on ne le croit

« Beaucoup de personnes d’origines afro-caribéennes qui ne vivent pas sur leur territoire humide d’origine peuvent souffrir d’une forme de sècheresse du cuir chevelu particulière, voire de psoriasis. C’est quelque chose d’assez mal diagnostiqué car il ne se présente pas de la même manière que celui de la majorité des personnes blanches en France. C’est parfois confondu avec de la dermite séborrhéique par des dermatologues, par exemple. J’en souffre personnellement, et mon diagnostic a pris du temps. C’est donc une piste intéressante à explorer si vous souffrez à ce niveau-là. C’est important d’en parler à votre dermatologue, voire de se tourner vers un·e dermatologue trichologue (c’est-à-dire spécialisé·e dans les maladies des cheveux et du cuir chevelu) », conclue l’experte en cheveux texturés Sandrine Sophie.

