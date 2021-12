J’ai appris à sublimer mes cheveux mi-bouclés mi-ondulés, et vous pouvez le faire aussi

Les boucles peuvent être un mystère pour beaucoup de personnes. Comment bien s’en occuper, comment bien les former ? C’est compliqué. Pour vous, on a rassemblé quelques conseils.

Les cheveux bouclés, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ne sont pas d’une seule nature. Il y a toutes sortes de boucles : des serrées, des plus lâches, des fines, des épaisses, des frisottantes…

Et sachez-le : connaître ses boucles et savoir les dompter, c’est très compliqué !

En ce qui me concerne, j’ai une boucle que l’on peut qualifier d’assez « lâche » (ou « loose » en anglais). Cela veut dire, globalement, que mes cheveux sont magnifiques le jour où je les lave, mais que mes boucles ne tiennent JAMAIS les jours suivants. Cela signifie aussi que je dois faire l’effort de bien former mes boucles lors du lavage et du séchage de mes cheveux pour qu’elles soit belles.

Ayant 23 ans, on peut dire que c’est l’apprentissage de toute une vie. Et c’est après tant d’années que j’ai réussi à trouver une routine qui convient à mes boucles et mes ondulations. Cependant, j’ai encore du mal à garder des jolies boucles les quelques jours suivants le lavage.

Deux couleurs différentes, mais les boucles sont là !

Pour vous qui avez des boucles trop loose pour qu’elles se forment toutes seules comme des grandes et qu’elles restent en place pendant quatre jours d’affilé, voici quelques conseils testés et approuvés.

Connaître son type de boucle

Savoir identifier son type de boucle est important pour savoir de quoi on a besoin en termes de soins et de produits. Chaque personne a des boucles différentes, et n’a donc pas les mêmes besoins que son voisin.

Morgane Brisson, fondatrice du Bar à Boucle, qui offre un accompagnement personnalisé aux personnes qui souhaitent bien s’occuper de leurs cheveux bouclés, explique :

« Pour les catégorie de boucles, on considère que ça commence à l’ondulation, donc on a : ondulé, bouclé, frisé, crépu. Moi je trouve que la classification en chiffre est un peu barbare. Car les gens vont s’enfermer dans ces classifications et du coup, ne pas utiliser certains produits. Alors que finalement c’est un peu plus compliqué que ça. On peut avoir un cheveu crépu très bien entretenu, donc pas besoin de certains soins, ou un cheveu crépu qui a subi des lissages, donc avec des besoins différents, malgré que ça soit la même classification. Il y a aussi les questions de volume, de cuir chevelu qui graisse vite ou non, la forme de la racine… ll n’y a pas qu’un type de boucle, même sur une seule et même chevelure. »

Si vous avez l’occasion de vous rendre au Bar à Boucle, ou alors d’aller sur le site, vous pouvez répondre à différentes questions pour qu’un diagnostic soit effectué et que vous en sachiez plus sur le type de produits qui vous correspondent.

Le célébrissime coiffeur Frederic Birault, alias Cut By Fred, nous a également donné sa vision des choses concernant les boucles, et il ne se réfère pas forcément à des catégories strictes lui non plus.

« Pour moi, presque tous les cheveux sont bouclés, en tout cas avec du mouvement. Ça va du wavy au crépu. Je ne sais pas combien il y a de sortes, j’ai l’impression d’en découvrir chaque jour ! Mais en gros il y a les cheveux “européens” qui sont plus ou moins wavy, une sorte de boucle très lâche, les cheveux bouclés avec des boucles plus ou moins serrées, et les cheveux crépus : une boucle très petite et très serrée. »

Ne pas lisser ses cheveux bouclés

Alors évidemment, le lissage, c’est quelque chose de fatal pour les boucles : ça semble évident.

Cependant, on ne peux pas modifier le passé… quand on a lissé, on a lissé. Et il se trouve que la « mode » des cheveux bouclés est assez récente ! Avant, et sûrement encore un peu maintenant, les chevelures lisses étaient glorifiées : bon nombre de personnes ont massacré leurs belles boucles à coups de fer brûlant ou de lissage brésilien pour être dans la norme.

Moi-même, j’ai lissé mes cheveux de la sixième à la seconde, et je peux vous dire que j’ai mis des années à retrouver des jolies boucles. Mais que voulez-vous, dans les années 2010, il fallait avoir les cheveux lisses et sans frisottis pour être à la mode…

J’étais loin d’être la seule à le faire, car malheureusement, personne ne nous avait prévenues des risques pour nos boucles. De nos jours, les choses évoluent un peu : il n’y a plus que les cheveux lisses qui sont à la mode ! Même si c’est trop souvent compliqué de pouvoir arborer une afro au bureau, par exemple, car cela va encore être vu comme une coiffure « pas professionnelle » dans certaine sphères. C’est franchement raciste, et c’est un sujet qui mérite un article entier donc stay tuned.

Alors croyez-moi, il vaut mieux un petit brushing au sèche-cheveux une fois par mois, grand max, plutôt que des lissages aléatores si vous voulez préserver vos boucles !

Le fait de lisser et re-lisser les cheveux va faire l’effet voulu sur le moment, mais la boucle va mettre énormément de temps à se reformer correctement… et à la longue, elle ne se formera plus du tout, malheureusement.

Attention au brossage des cheveux bouclés

Un conseil important que nous a donné Morgane Brisson, c’est :

« Ne pas les brosser les cheveux à sec, il faut toujours les brosser mouillés avec de l’après-shampoing ou un lait dedans. Entre deux lavages il vaut mieux les coiffer avec les doigts. »

Ce que je préconise de mon côté, c’est de les démêler avec un peigne à grosses dents bien espacées, car un peigne tout serré va rendre le boulot de démêlage bien plus compliqué, casser la boucle et la rendre pas définie du coup.

Le fondateur de Cut By Fred nous a partagé son expérience de personne aux cheveux bouclés brossés à sec :

« On se brosse uniquement sous la douche le jour du shampoing avec un masque, sinon NON. Personnellement ma mère (aux cheveux raides) m’a brossé les cheveux toute mon enfance, j’ai découvert à l’âge de 10 ans que j’avais des boucles ! Avant ils étaient brossés en permanence, je les pensais juste secs et bizarres. Quand on ne sait pas et qu’on ne nous le dit pas, on se brosse pour les démêler, c’est ce qui paraît le plus normal. Alors que non, ce n’est pas pour tout le monde. »

Après avoir bien essoré vos cheveux, le mieux c’est de dessiner les boucles à la main en gardant la tête en bas — la technique du plopping. Comment on fait ça ? On prend une mèche dans la main et on la serre vers le haut avec son poing. Ça permet de la dessiner et la rendre plus rebondie.

Pour être sûre que ça marche bien, le mieux est aussi d’utiliser un produit pour définir les boucles telle qu’une crème que l’on peut appliquer après un shampoing et qu’on ne rince pas.

Dormir dans de la soie pour ses cheveux bouclés

Oui oui, vous avez bien lu, le cheveu bouclé a des goûts de luxe ! Plus sérieusement, dormir avec une taie d’oreiller ou un bonnet en soie permet à la boucle de ne pas se déshydrater. En effet, le contact du cheveu bouclé au coton des draps cause des frottements et déshydrate, en plus de créer des frisottis. Et si cheveu déshydraté il y a, boucles il n’y a plus.

Le bonnet de soie ou la taie d’oreiller en soie sont de petits investissements qui ont un prix conséquent, mais personnellement ça m’a changé la vie. Car j’en avais marre d’avoir des cheveux trop moches au réveil et de ne plus pouvoir les pimper ! La soie est donc une excellente solution.

Pas trop de shampoings pour les cheveux bouclés

Il est important de ne pas trop laver les cheveux. Une à deux fois par semaine largement, ça suffit pour pouvoir maintenir un cuir chevelu propre et des longueurs qui ne s’assèchent pas. Car malgré ce qu’on peut penser, plus on lave des cheveux bouclés, plus ils se déshydratent, plus on perd la forme de la boucle !

C’est pour ça que souvent, la boucle sera mieux formée le jour du shampoing que les jours qui suivent : l’hydratation se dissipe au fil du temps.

Personnellement, je lave mes cheveux deux fois par semaines ; ma routine consiste à utiliser un shampoing, un soin démêlant que j’applique sur les longueurs, puis je penche la tête en avant pour tout démêler avec un gros peigne.

Ensuite, je rince en faisant ce que j’appelle le geste du « scrunch scrunch » : prendre les mèches et les serrer avec mon poing vers le haut pour former les boucles. Je sèche ensuite au diffuseur en faisant le même geste après avoir appliqué une crème coiffante pour mes boucles. Et voilà !

L’hydratation VS la nutrition

L’hydratation est certainement le geste le plus important pour les cheveux bouclés, puisque, si vous avez bien suivi, c’est ce qui va permettre de former des belles boucles.

Alors attention, vous pensez peut-être, — comme moi avant d’écrire cet article — qu’hydrater ses boucles c’est y mettre de l’huile de coco, de ricin, d’argan, puis laisser poser ça ? Eh bien non ! Ça c’est nourrir les boucles, et c’est différent. Morgane Brisson explique :

« Les ingrédients qui hydratent sont : l’aloe vera, la glycérine, et évidemment l’eau. Il faut privilégier des produits qui contiennent ça. La meilleure façon de préserver les boucles, c’est d’humidifier les cheveux à l’eau avec un spray et de poser un leave-in avec un base d’aloe vera, pour garder une boucle bien hydratée. C’est comme pour la peau : c’est plus important de faire des soins quotidiens qu’un seul masque par semaine. »

Un leave-in, c’est un produit (souvent sous forme de crème) qui s’applique après avoir lavé les cheveux et qui permet de former et hydrater la boucle. Il s’appelle comme cela car on ne le rince pas, on le laisse dans (leave in) les cheveux propres.

« Les huiles, c’est complémentaire. Ça va permettre d’avoir un cheveux plus épais, plus fort, plus brillant, mais ça ne va pas définir les boucles. »

Voilà quelques conseils que vous pouvez tester pour entretenir au mieux vos boucles. Cependant, quelque chose d’important que je souhaite également souligner, c’est qu’il ne faut pas vous mettre la pression.

Avoir les cheveux bouclés, c’est souvent beaucoup d’inconnu. Parfois les boucles sont agressées par l’humidité et ne seront donc pas flawless. Parfois vous n’avez pas le temps de faire des soins et vous portez un bonnet, alors ils vont être raplapla.

Rappelez-vous que ce n’est pas dramatique si vos cheveux ne coopèrent pas tout le temps. Et les laisser dans un chignon sans y penser, bah parfois ça fait aussi du bien !

Sélections de quelques produits pour vos boucles

Après tant de conseils, je vous proposes quelques produits que j’utilise moi-même pour mes boucles !

Shampoing Hydratant & Vitaminé – Curls Vitamins – 15.50€

Wake Up Curl Day 2 – Cut By Fred – 25€

Masque Protect My Hair – Kalia Nature – 14.90€

Vegan Curl Cream (Leave-in) – Cut By Fred – 15€

Crédit photo : Pexels – Simon Robben (630960)

