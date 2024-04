« Je me préfère 1000 fois avec mes cheveux au naturel très bouclés », la routine cheveux texturés (3b) de Soifia

Vidéaste brand content chez Madmoizelle, Soifia a de beaux cheveux très bouclés (type 3b) coupés au carré, mais dont elle souhaite stimuler la pousse. Elle nous raconte ses trucs et astuces pour en prendre soin au quotidien et les coiffer. Ses erreurs, ses bons gestes, les produits qu’elle conseille… Voici sa routine cheveux texturés.

Soifia, vidéaste brand content de 25 ans chez Madmoizelle, est le genre de personne qui, lorsqu’elle rentre dans une pièce, reçoit plutôt des compliments sur ses cheveux. C’est pourquoi on lui a demandé comment elle fait pour les entretenir, ce qui peut toujours aider si on a une nature et texture de cheveux similaires.

Madmoizelle. T’es-tu toujours bien entendu avec tes cheveux texturés ?

Soifia. Alors oui et non. Déjà mes cheveux ont énormément changé de texture au fur et à mesure des années. Entre mes 5 et 9-10 ans, j’ai eu les cheveux plutôt lisses, légèrement ondulés. Avant ça, ils étaient très frisés, mais j’étais trop petite pour en avoir quelque chose à faire. Au collège, ils ont commencé à boucler, mais je ne savais pas du tout m’en occuper, j’ignorais totalement leur potentiel. Je voyais bien qu’ils étaient bouclés, mais à l’époque, il n’y avait pas du tout autant de ressources qu’aujourd’hui. Et comme je ne savais pas vraiment quoi en faire, je les lissais une semaine par mois à peu près, par facilité. Je pense avec le recul que c’est parce que je voulais aussi me sentir comme les autres filles. J’étais dans un collège/lycée très blanc, on était vraiment peu à avoir des cheveux texturés.

Les cheveux de Soifia quand elle avait environ 14 ans.

Arrivée au lycée, j’ai commencé à vouloir un peu plus m’en occuper, mais je continuais de me trouver plus jolie avec les cheveux lisses. D’ailleurs si je regarde les photos de moi à cette époque, je me prenais beaucoup plus en photo quand ils étaient lisses.

Au début de mes études supérieures, je les lissais de moins en moins, par flemme principalement parce qu’ils étaient très longs. Puis je les ai coupés très courts, et là, je les lissais quasiment tout le temps. Quand ils n’étaient pas lisses, ils étaient souvent attachés, ça me désespérait de voir qu’ils avaient du potentiel quand ils étaient mouillés/humides mais qu’une fois secs, ils étaient ultra-mousseux et pas définis.

Il a fallu attendre le premier confinement pour que j’apprenne vraiment à m’en occuper, j’ai commencé à m’intéresser aux produits plus naturels, sans silicones, sans sulfate, etc, à apprendre les gestes. J’ai eu un vrai déclic à ce moment-là et depuis je ne les ai lissés qu’une fois, et j’ai détesté. Je me préfère 1000 fois les cheveux au naturel et je les trouve vraiment beaux maintenant !

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’ils sont frisés mais plutôt très bouclés. Si on se fie à l’échelle de Walker, je pense être environ à 3B. Ils sont assez secs et ne graissent pas du tout, à moins que j’aie utilisé trop de produits ou que j’aie énormément transpiré avec le sport. Enfin, je dirais qu’ils sont fins, mais que j’en ai beaucoup.

Les cheveux de Soifia 4-5 jours après sa routine.

C’est quoi ta routine cheveux au réveil / le matin (produits, gestes, accessoire type lisseur, sèche-cheveux, diffuseur, etc) ?

Le matin, dans les 3-4 premiers jours qui suivent ma routine, j’ai juste besoin d’humidifier mes cheveux avec un vaporisateur d’eau, notamment les mèches qui sont un peu moins bouclées ou qui ont un peu de frisottis à cause de la nuit. Si besoin, j’applique un peu de gelée coiffante (en ce moment la gelée d’hibiscus de Kalia Nature) pour fixer les boucles, et je les reforme au doigt s’il faut. Après ça, j’essore mes cheveux dans une serviette microfibre en faisant des mouvements de « scrunch ». Ça aide à reformer les boucles et à absorber l’excédent d’eau et de produit. Je ne les sèche jamais au diffuseur, je n’ai jamais pris l’habitude donc je ne saurais pas faire, et puis de toute façon, je n’en ai pas.

Les jours suivants — quand mes cheveux commencent vraiment à faire la gueule — je fais la même chose, mais je mets plus d’eau et je vais varier les produits que je mets : je mets une crème hydratante / leave-in en plus, ou bien de l’aloe vera et parfois même de l’acide hyaluronique. Mais je finis toujours par une gelée coiffante et par les scruncher dans une serviette microfibre.

C’est quoi ton éventuelle routine cheveux au coucher ?

Je n’ai pas spécialement de routine au coucher, je les attache juste en ananas au-dessus de mon crâne, avec un élastique en spirale. Je ne fais qu’un tour pour ne pas trop les serrer. Parfois, je mets un bonnet en satin, quand mes taies d’oreiller ne sont pas dans cette matière (et que j’y pense, surtout). Si je les sens vraiment secs, à l’approche de ma routine notamment, je mets un tout petit peu d’huile.

C’est quoi ta routine shampoing quand t’as peu de temps ?

Je n’ai pas besoin d’énormément de temps pour faire ma routine shampoing. Je fais mon shampoing (le Desert Essence à la noix de coco, le meilleur de tous les temps) dans lequel j’ajoute quelques gouttes d’huile essentielle de romarin (j’ai l’espoir que ça accélère ma pousse même si je ne vois pas de vraie différence…). Je le fais mousser avec ma brosse en silicone.

Puis je fais un après-shampoing ou un masque selon ce que j’ai, que je ne laisse pas spécialement poser, ça m’aide juste à les démêler avec une brosse. Je ne le rince jamais à 100%, juste au moins les racines mais j’en laisse un tout petit peu sur les longueurs.

Puis quand ils sont encore bien mouillés — quasi trempés — j’applique une crème nourrissante (comme le Kurl Nectar des Secrets de Loly, ou la crème à la noix de coco de Desert Essence), section par section, j’en fais 4 en général. Puis je mets ma gelée coiffante, section par section aussi. J’en mets pas mal puisque je sais que la serviette microfibre absorbera l’excédent par la suite.

Je les brosse ensuite, toujours par section, avec une brosse type Denman brush. Je les scrunche dans la serviette microfibre un maximum, juste avant qu’ils commencent à faire des frisottis. C’est l’étape la plus chiante et la plus longue. Je les laisse sécher à l’air libre, ça prend une bonne heure et demi au moins (moins s’il fait chaud dehors). Lorsqu’ils sont secs, ils sont encore tout plats car le gel a scellé les boucles ; c’est le moment de passer ma main sur mes boucles pour enlever l’effet carton. J’en profite aussi pour secouer mes racines et tourner ma tête dans tous les sens pour créer du volume.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as beaucoup de temps, si elle est différente de la précédente ?

C’est exactement la même, je les lave tous les lundis matins avant d’aller au travail, je me lève un peu plus tôt exprès. D’ailleurs quand j’arrive au travail, ils n’ont pas encore fini de sécher.

Les cheveux de Soifia juste après sa routine.

En général le dimanche je prends le temps de faire un bain d’huile en revanche. Je mets un mélange d’huiles — supposées accélérer la pousse (moutarde, roquette, ricin) — en racines. Sur les longueurs je mets de l’huile d’avocat et/ou de piqui. Si je n’ai pas envie de mettre de l’huile, je fais ce que j’appelle un masque de sorcière. Je fais un mélange de poudres ayurvédiques avec de l’eau chaude. J’alterne entre différentes poudres.

C’est quoi ta coiffure pour les jours où tes cheveux sont peu coopératifs ?

Il y a trois stades de non-coopération :

1. Deux couettes basses en laissant des petites mèches sur le devant (que je remouille et reboucle exprès).

Les cheveux de Soifia quand elle se fait deux couettes basses.

2. Une couette/un chignon haut un peu « messy » avec des petites mèches sur le devant.

Le chignon haut de Soifia dont elle laisse deux mèches s’échapper sur le devant.

3. Un chignon plaqué si je n’ai plus aucun espoir qu’ils soient ne serait-ce qu’un petit peu beaux.

C’est quoi ta coiffure pour faire du sport ?

Si ça ne fait pas longtemps que j’ai fait ma routine, je les attache juste en couette. Si je suis pile entre deux routines, je les attache et mets une casquette. Si je fais du sport la veille de ma routine, j’en profite pour faire un bain d’huile et je fais un chignon (je faisais une tresse quand ils étaient plus longs).

C’est quoi ta coiffure pour les grandes occasions ?

Je n’en ai pas vraiment depuis que j’ai coupé mes cheveux au carré. Je me contente de faire ma routine et de m’assurer d’avoir un maximum de volume en secouant mes racines avec mes doigts. Je songe d’ailleurs à investir dans un peigne en bois pour décoller mes racines parce que je trouve souvent que mes cheveux manquent de volume. Si je sais que je vais danser ou que je risque d’avoir chaud, je les attache en chignon haut en laissant des petites mèches sur le devant.

C’est quoi le produit qui a révolutionné ta routine ?

Je dirais que c’est la gelée coiffante. J’utilise la gelée d’hibiscus de Kalia Nature. J’alterne avec la Boost Curl des Secrets de Loly ou avec du gel d’aloe vera. Le fait de sceller mes boucles a tout changé : j’ai moins de frisottis, mes boucles tiennent plus longtemps et sont mieux formées. Mais au-delà du produit je pense que ce sont vraiment les gestes et la manière de les associer qui a révolutionné ma routine. Le fait de les appliquer sur cheveux très mouillés (quasi trempés), fait qu’ils interagissent mieux avec l’eau et ça les aide à être à leur plein potentiel.

