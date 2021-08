Les cheveux mousseux sont souvent difficiles à entretenir. Mi-ondulés, mi-raides, ils gonflent, sont souvent secs et donnent l’impression d’être super cassants. Doù vient cette problématique et surtout, comment dompter cette tignasse qui fait de la résistance ?

Brouillon, désorganisés… Si vos cheveux sont indomptables et qu’ils vous donnent parfois l’impression d’avoir une sorte de nuage blond, brun, noir ou roux au-dessus de votre tête, c’est probablement parce qu’ils sont mousseux !

Qu’est-ce qui rend les cheveux mousseux ?

Les cheveux mousseux concernent tous les types capillaires. Tout simplement parce que ce n’est pas un type de cheveux, mais bien un état dans lequel se trouve votre fibre. Un peu comme la déshydratation de la peau.

Mais comment en est-elle arrivée là, cette fibre capillaire ? Eh bien les écailles qui jouent le rôle de barrière protectrice contre les agressions se sont soulevées, rendant le cheveu totalement perméable à l’humidité mais aussi aux bactéries et aux différents éléments offensifs qui l’entourent (chlore, sel de mer, sulfates). Il devient ainsi poreux.

Au-delà d’être mis à nu, le cheveu a également du mal à retenir l’hydratation en son sein et devient donc rapidement sec, cassant et terne. Dans cette même veine, les frisottis commencent à apparaître et les mèches ont tendance à gonfler. Joie !

À quoi est-ce que c’est dû ?

C’est toujours la même rengaine ! Les cheveux deviennent poreux et mousseux quand ils ont été dénaturés par l’utilisation de produits trop agressifs (à base de sulfates ou de silicones). Ils peuvent aussi avoir subi trop de lissages, de colorations, de décolorations ou tout simplement avoir été trop souvent en contact avec la chaleur du sèche-cheveux.

Résultat : les écailles restent ouvertes et laissent entrer l’humidité indéfiniment.

Quelle routine de soin adopter ?

Lorsqu’on utilise une routine de soin adaptée, les cheveux poreux et mousseux reprennent leur aspect originel au bout de quelques semaines /mois (en fonction de leur degré de réception aux soins).

Les nourrir

Pour empêcher que les cheveux accusent une trop grosse perte en eau, il est important de les nourrir en effectuant des bains d’huiles végétales une à deux fois par semaine. Ce geste va permettre aux cheveux de maintenir un niveau d’hydratation correct et une bonne protection contre les agressions du quotidien.

Stéphane Bodin, hair stylist et consultant pour René Furterer, explique cette notion à Marie France : « Niveau soin, je conseille, la veille du shampooing, de dormir avec les cheveux imprégnés d’huile afin de les hydrater au maximum ».

Maintenant, c’est l’heure de passer à la pratique.

Les dompter

Le problème principal des cheveux mousseux : ils sont difficilement gérables et domptables. Voilà pourquoi utiliser des soins pour refermer les écailles et discipliner la fibre semble être une bonne idée !

Le mieux que vous puissiez faire ? Offrir à votre chevelure des soins à la kératine, qui en plus de lisser et réparer la fibre, va venir apporter de la brillance aux cheveux.

Au-delà du soin, tachez d’espacer les lavages le plus possible si vous le pouvez car l’eau contient du calcaire et les shampoings peuvent s’avérer agressifs. Lors que vous rincez votre crinière, faites-le avec une eau tiède à légèrement fraîche pour pouvoir refermer gentiment les écailles.

Traitement intensif, Aveda, 40,95€

Masque beurre haute nutrition, Kérastase, 44,40€

Les coiffer

L’air chaud du sèche-cheveux ? Une souffrance pour les cheveux mousseux et poreux ! Ces derniers ont plutôt besoin d’un séchage doux, à basse température orienté de bas en haut. Antonio Corral Calero, Directeur Artistique Moroccanoil explique à Marie France :

« C’est un cheveu qu’on doit sécher correctement, sinon il part dans tous les sens. Mon astuce : toujours laisser 10% d’humidité dans la chevelure avant de la mettre en forme avec une crème coiffante. »

Les brosser

Évitez les brosses et le brossage sur cheveux secs. Les tignasses mousseuses sont très fragiles et demandent d’être traitées avec douceur.

Le meilleur moyen de les démêler ? Au peigne à larges dents, une fois qu’ils ont été préalablement humidifiés. Et évidement, commencez toujours par vos pointes.

Peigne à larges dents, EQLEF, 9,99€

