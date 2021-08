Brésilien, japonais, coréen… découvrez quel type de lissage est fait pour vous

Vous souhaitez faire un lissage mais ne savez pas encore sur quel cheval vous allez miser ? C’est normal, il existe de nombreuses techniques qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. On vous fait un petit topo sur la question.

Chaque méthode de lissage offre des résultats différents. Le choix de la technique à adopter dépend donc de l’effet que vous souhaitez obtenir mais aussi de votre type de cheveux. Brésilien, japonais, coréen… Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les méthodes de lissage les plus efficaces !

Le lissage brésilien

Le lissage brésilien fait partie des plus connus et pratiqués dans les salons de coiffure.

Même si son nom peut porter à confusion, il faut savoir que ce type de lissage venu du Brésil n’offre pas un effet totalement défrisé comme on pourrait l’imaginer. En réalité, il vient alourdir la fibre, débarrasse des frisottis, empêche que les cheveux deviennent mousseux et offre de la brillance grâce à la kératine qui va également faciliter considérablement le lissage.

En gros, il est davantage fait pour toutes celles qui veulent pouvoir se coiffer facilement plutôt que pour obtenir des cheveux aussi raides que des baguettes.

La méthode

Le lissage brésilien consiste à appliquer un soin profond à base de kératine sur chaque mèche de cheveux après avoir réalisé un shampoing cleaner et avoir procédé à un séchage à 50% de la chevelure.

Une fois le produit appliqué, le ou la coiffeuse va faire un brushing puis va lisser la fibre en passant plusieurs fois le fer à lisser (quatre fois en moyenne, mais ça peut être plus en fonction de chaque type capillaire).

Une fois que les cheveux sont totalement raides, il est temps de les relaver pour se débarrasser du reste de produit en utilisant un shampoing sans sulfates !

Le lissage japonais

Très efficace pour lisser les cheveux même très frisés, le lissage japonais séduit toutes celles qui souhaitent obtenir un effet très raide durant 4 à 6 mois.

Coûtant en moyenne entre 350 et 800€ (oui oui, c’est hors de prix on peut le dire), il permet de modifier la structure du cheveu grâce à la protéine de soie qu’il contient. Voilà pourquoi on le qualifie de lissage permanent : vos cheveux retrouveront leur état originel que lorsqu’ils vont repousser, ce qui laisse un maximum de temps au lissage de faire son job.

En revanche, le lissage japonais comporte aussi sont lot de contre-indications.

Vous êtes enceinte ? On vous conseille de passer votre tour, car les hormones de grossesse annulent l’action du produit, ce qui serait dommage au prix que ça coûte.. Vous n’avez pas encore 14 ans ou vous avez les cheveux méchés ? Malheureusement, il faudra également patienter car le lissage ne fonctionnera pas sur vous non plus !

La méthode

Le coiffeur commence (comme pour le lissage brésilien) par laver les cheveux soigneusement avec un shampoing cleaner puis il les sèche. Ensuite, il applique le produit à base de protéine de soie mèche par mèche pour n’oublier aucune parcelle de votre chevelure. Il laisse poser le produit puis rince, sèche et raidit avec des plaques l’intégralité des cheveux.

Et ce n’est pas fini ! Une fois que ce processus est fait, il va appliquer un lait fixateur (qu’il va laisser poser 15 minutes environs) puis va laver les cheveux une troisième fois. Comme d’habitude, il sèche, mais cette fois, il n’utilise ni brosse ni fer à lisser pour parfaire le résultat puisque les cheveux ont été restructurés par le lissage qui a fait son travail.

Le lissage coréen

Beaucoup moins connu que le lissage brésilien et japonais, le lissage coréen est pourtant un mélange des deux techniques. Contenant du henné, de la kératine et des protéines de soie, il détend la fibre en modifiant la structure du cheveu.

Légèrement moins raidissant que le lissage japonais, il permet tout de même d’obtenir un résultat définitif et ce, même sur cheveux frisés, bouclés, crépus (pour celles qui souhaiterais le faire). Il est même très efficace sur une chevelure colorée, c’est dire !

En revanche, si votre fibre capillaire est déjà abîmée, essayez de patienter un peu en faisant des soins avant de vous lancer dans un lissage qui risque de l’endommager encore plus.

La méthode

C’est exactement la même que celle du lissage brésilien. Rien de plus, rien de moins.

En revanche, ce qui change, ce sera au niveau de l’entretien : les coiffeurs conseillent d’effectuer une retouche au niveau des racines tous les quatre mois pour que les cheveux puissent rester parfaitement raides. Chez vous, pensez à faire régulièrement des soins car le lissage coréen peut assécher considérablement la fibre.

Le lissage luxter

La méthode Luxter permet d’obtenir des cheveux raides, souples et volumineux sur une durée de sept mois en moyenne grâce au collagène. En plus d’être beaucoup moins agressif que d’autres type de lissages, il n’engendre pas de transformation chimique et agit au coeur de la fibre afin de libérer du collagène au fur et à mesure des jours voire des mois.

Le plus étonnant, c’est que ce lissage peut être effectué sur cheveux colorés, méchés et même… abîmés. Mention spéciale pour l’aspect modulable de la technique qui permet d’obtenir différents niveaux de lissage en fonction de vos goûts et de vos envies !

La méthode

La méthode est la même que pour un lissage brésilien ou coréen. Mais pensez à ne pas attacher vos cheveux, ne pas utiliser de barrettes, à ne pas les exposer à l’humidité mais aussi à ne pas les placer derrière vos oreilles pendant trois jours. Ces différents gestes peuvent transformer la forme du cheveu qui reste encore malléable après le traitement.

Au-delà de ce temps imparti, vous pourrez laver à nouveau votre tignasse sans problème.

En conclusion

Même si vous avez déjà une idée sur le type de lissage que vous souhaiteriez effectuer sur vos cheveux, n’hésitez pas à demander l’avis de votre coiffeur ! Lui seul saura vous aiguiller vers le meilleur choix en fonction de votre type de cheveux, de leur état de santé et de leurs différents besoins.

À lire aussi : C’est officiel : ces petites pinces 90s reviennent papillonner dans nos cheveux en 2021

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Sharon McCutcheon.