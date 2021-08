Êtes-vous sûre que votre brosse correspond à votre type de cheveux ?

Chaque type de cheveux a besoin de soins particuliers pour pouvoir être en bonne santé. Et même si ça semble moins important, la brosse que vous allez choisir pour les coiffer ou les démêler joue aussi un rôle majeur…

Au rayon des brosses à cheveux, on reste souvent dubitative tant l’offre peut parfois être impressionnante et diversifiée. Carrées, rondes, à poils durs, souples ou effet picots en plastiques… Il y a de quoi se sentir un brin dépassée !

En fait, il existe une brosse spécifique pour chaque type capillaire. On vous éclaire.

Une brosse pour cheveux lisses

La dernière chose dont les cheveux lisses ont besoin, c’est qu’on utilise une brosse qui les rend raplapla et sans vie. Le bon deal ? Les brosses en poils (synthétiques ou non). Ces dernières permettent d’apporter du volume à la fibre, de favoriser la brillance mais aussi de démêler sans agresser le cheveu. C’est donc le bon combo.

Brosse à cheveux en soie, Plisson, 58€

Une brosse pour cheveux bouclés / crépus

Saviez-vous que les boucles pouvaient se casser au passage de la brosse ? Voilà pourquoi en choisir une appropriée est très important, au risque de rendre la fibre mousseuse et électrique !

Le type de brosse qu’on peut vous conseiller : celles qui disposent de grosses dents espacées pouvant à la fois démêler et respecter la circonférence des boucles. Généralement carrées, elles sont douces pour le cuir chevelu, stimulent quand même la circulation et ne créent donc pas de frisottis.

Brosse pour cheveux bouclés, frisés, crépus, Charlotte Mensah, 25,65€

Une brosse pour cheveux épais et secs

Si vous avez les cheveux épais et secs, il vous faut une brosse assez solide pour démêler les différentes couches capillaires sans casser la fibre ou l’agresser.

Pour ce faire, privilégiez une brosse d’une large circonférence (qui couvrira plus de surface), dont les picots sont en nylon ou encore en plastique plus rigide. Ces dernières pourront retirer les noeuds sans pour autant rendre les cheveux plus mousseux.

Brosse plate, GHD, 29€

Une brosse pour cheveux synthétiques

Si vous avez un tissage ou des extensions de cheveux synthétiques, vous savez que le moindre accrochage aux picots de la brosse peuvent les tirer et les abîmer. Malgré tout, il est important de continuer à les démêler régulièrement pour qu’ils restent aussi beaux qu’au premier jour…

Le moyen d’y parvenir ? L’utilisation d’une brosse aux poils recourbés formant une sorte de boucle. Ces dernières sont spécialement conçues à cet effet et sont garantie 0 accrochage.

Brosse pour extensions, Wet Brush, 12,85€

Maintenant que vous savez tout sur les différents types de brosses, est-ce que vous aviez la bonne tout ce temps ? Parce que nous non !

