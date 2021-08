Ce traitement à la kératine pour cheveux lisses et brillants devient l’un des plus réclamés du moment

Cette méthode permet à la fois de détendre la fibre, mais aussi de lui apporter un côté soyeux, doux, sans frisottis. Une véritable cure de jouvence pour le cheveu qui devient instantanément plus aérien.

Il y a quelques années, la tendance du « glass hair » faisait péter les compteurs de likes sur Instagram. Aujourd’hui, c’est au tour du « liquid hair », une technique qui permet d’obtenir des cheveux ultra lisses sans frisottis !

De Kim Kardashian à Zendaya en passant par Dua Lipa, de nombreuses célébrités craquent pour l’ultra lisse. Et ce n’est pas grâce à un lissage coréen ou japonais que cet effet soyeux et brillant est obtenu mais bien par l’application d’un soin profond à la kératine, semblable au lissage brésilien !

Pour Hollie Rose Clarke, coiffeuse et artiste interviewée par Glamour US, la technique du « liquid hair » est un traitement très complet qui « de lisser, d’éliminer les frisottis, de fixer la couleur et de réduire le temps de séchage pendant un temps pouvant aller jusqu’à 12 semaines ».

Comment obtenir ce résultat ?

Pour obtenir des cheveux avec une brillance glossy aussi visible et durable, Clarke raconte ne jurer que par un seul traitement : le trio de produits issus de la Smooth Collection de la marque vegan 72 Hair. Ils sont conçus pour pénétrer tous les types de cheveux et pour les revitaliser intensément afin de leur permettre d’obtenir ce côté doux et soyeux si représentatif de la tendance « liquid hair ».

« Le traitement peut être adapté pour vous donner les résultats souhaités. Si vous désirez une finition plus lisse, nous séchons le traitement dans les cheveux et vous ne vous les lavez pas pendant 72 heures. Mais d’abord, dans une première étape, les cheveux sont lavés avec un shampooing clarifiant pour ouvrir les cuticules. Ensuite le traitement est appliqué et il agit pendant 35 à 45 minutes. Ensuite le traitement est séché au sèche-cheveux pour le faire pénétrer au coeur du cheveu. Et à la quatrième étape, de très petites mèches sont prélevées et lissées avec un fer à lisser, 7 à 10 fois chacune. »

Smooth Collection, 72 Hair, 54,26

L’entretien du liquid hair

Comme tout traitement à la kératine, celui-ci est particulièrement sensible aux shampoings agressifs contenant du sulfate qui est son ennemi N°1.

Du coup, pour qu’il dure plus longtemps, il est préférable de miser sur une formule nettoyante plus douce, qui ne viendra pas grignoter le produit au fur et à mesure des lavages.

Et si on veut recréer ce résultat à la maison, c’est possible ?

D’après Clarke, oui, c’est totalement possible ! Mais le résultat sera peut-être de plus courte durée. Néanmoins, posséder les bons produits à la maison pour lisser la fibre capillaire, apporter de la brillance et empêcher les frisottis est toujours une bonne chose pour avoir des cheveux plus disciplinés.

« Si vous souhaitez recréer vous-même la tendance du liquid hair, utilisez le spray lissant Good Behavior d’IGK ou le Dream Coat de ColorWOW et lissez avec un fer plat. Terminez avec le spray de brillance ColorWOW Extra Mist-ical ou le spray Shimmer Shine de Kevin Murphy pour cette finition brillante. »

Spray lissant Good Behavior, IGK, 35€

Spray Prodigieux Dream Coat, Color Wow, 30€

Spray brillance, Color Wow, 26,85€

Brume brillance réparatrice, Kevin.Murphy, 32€

La tendance « liquid hair » n’attend plus que vous !

Crédits de l’image de une : @jodiemcomer, @kimkardashian, @saloneluielei, @studioseventiesofficial