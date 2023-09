Un nouveau traitement miracle contre la bronchiolite du nourrisson ?

Alors que cette épidémie touche environ 480 000 cas par an, un nouveau traitement préventif sera disponible dès mi-septembre.

Un remède miracle ? Selon BFM TV, un nouveau traitement préventif contre la la bronchiolite chez les nourrissons va être développé cette année, d’après les conclusions de nombreuses études.

Ce traitement, le Beyfortus, sera disponible dès mi-septembre dans les établissements de santé et, sur commande, en pharmacie. Il pourra aussi être administré en ville, dans des cabinets de médecine générale, de pédiatrie, ou encore dans des centres de santé. 200 000 doses seront livrées cette année.

Il est incorporé aux nourrissons par une seule injection, dans le muscle. Dans certains cas, cette piqûre pourra même se faire dès la naissance, l’injection étant fortement recommandée avant la sortie de la maternité. Néanmoins, les avis restent partagés chez les professionnels de la santé en ce qui concerne l’efficacité du Beyfortus, étant estimée entre 80 % et 85 % sur les bronchiolites graves.

En France, on estime que la bronchiolite touche chaque hiver près de 30 % des nourrissons de moins de deux ans, soit environ 480 000 cas par an. Et 2 à 3 % des nourrissons de moins d’un an sont hospitalisés pour une bronchiolite sévère.

