Ça y est, l’épidémie de bronchiolite touche déjà 4 régions

La bronchiolite est particulièrement précoce cette année, et quatre régions de France sont déjà placées en situation épidémique.

L’hiver risque d’être rude pour les plus petits. À peine le mois d’octobre a-t-il commencé, que la bronchiolite, virus respiratoire contagieux et très fréquent qui touche 30% des nourrissons de moins de deux ans chaque année en France, est déjà présent dans de nombreuses régions.

Bronchiolite : 4 régions de France sont touchées durement

Les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont particulièrement touchés par cette épidémie précoce, qui voit habituellement son pic être atteint au mois de décembre.

Comme on peut l’apprendre par l’agence de santé publique, 2058 enfants de moins de deux ans ont été admis aux urgences pour une bronchiolite sur les 7 derniers jours, et 92% d’entre eux avaient moins d’un an.

En attendant le vaccin (qui n’en est pas vraiment un, puisque c’est un anticorps monoclonal comme l’explique très justement la docteure en virologie et immunologie Océane Sorel), il y a quelques gestes à respecter pour que la maladie ne dégénère pas :

se laver les mains avant de toucher un bébé

bien aérer les pièces et notamment sa chambre

s’il est enrhumé, lui laver le nez avec du sérum physiologique

s’il est contaminé, le maintenir droit le plus possible pour l’aider à respirer en journée, et surélever son lit la nuit

lui proposer régulièrement à boire pour qu’il ne se déshydrate pas

ne pas hésiter à fractionner ses repas s’il a des difficultés à s’alimenter

si vous êtes enrhumé, il est recommandé de porter un masque avant de vous occuper d’un nourrisson

si l’enfant a moins de 2-3 mois, il est préférable de limiter les visites à votre domicile

Si votre enfant est atteint par la maladie et que vous hésitez à l’emmener aux urgences, n’hésitez pas à appeler le Samu qui pourra vous orienter vers l’hôpital le plus proche, si les régulateurs jugent que les conditions de santé de votre enfant nécessitent un avis médical immédiat.

Crédit photo image de une : Nicolesy