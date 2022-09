Bientôt un vaccin contre la bronchiolite du nourrisson ?

Des derniers tests auraient été effectués pour la fabrication et la commercialisation d’un vaccin contre la bronchiolite du nourrisson. Une bonne nouvelle !

Les parents vont bientôt pouvoir respirer un peu. Quiconque a déjà vu la poitrine de son nourrisson se creuser tant il a du mal à respirer sait de quoi il en retourne. La bronchiolite, virus respiratoire contagieux et très fréquent, touche 30% des nourrissons de moins de deux ans chaque année en France.

Mais grâce à un vaccin, ça pourrait bientôt changer.

Qu’est-ce que la bronchiolite ?

La bronchiolite est une infection virale – et donc contagieuse – aiguë, qui touche les bronchioles, c’est-à-dire les petites bronches. La toux ainsi qu’une respiration rapide et sifflante en sont les symptômes principaux et peuvent être très impressionnants, mais la bronchiolite reste le plus souvent une maladie bénigne.

Elle débute généralement par un rhume ou une rhinopharyngite avec une légère fièvre. Une toux sèche apparaît ensuite. Puis survient une « gêne respiratoire qui se traduit par une respiration rapide et sifflante (bruyante à l’expiration) ».

Il est possible de développer une forme grave, même si cela est peu fréquent. Les bébés le plus à risques sont les plus jeunes, notamment ceux ayant moins de deux mois. Les deux premiers jours nécessitent une surveillance accrue — sachant que la maladie dure en moyenne dix jours.

Bronchiolite : un vaccin bientôt commercialisé

Vendredi 16 septembre 2022, l’Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé qu’un vaccin, initialement réservé aux bébés prématurés et à hauts risques, allait être autorisé pour tous les bébés, en guise de traitement préventif.

Ce vaccin contre la bronchiolite est composé d’un anticorps monoclonal qui va protéger les bébés durant toute la période épidémique, allant, environ, du mois d’octobre au mois de mars. D’après les premières études, le vaccin, issu d’un partenariat Sanofi-AstraZeneca, réduirait les infections de 75 %, et l’anticorps monoclonal aiderait le système de défense naturel encore peu développé des bébés à lutter contre la maladie.

Néanmoins, ne nous emballons pas trop vite : le vaccin ne sera pas commercialisé cet hiver, mais probablement le suivant, en 2023. Puisque l’épidémie ne débute pas avant le mois octobre généralement, les délais sont trop justes pour les étapes des procédures réglementaires avant la mise en vente d’un vaccin. De plus, la Commission européenne doit valider l’autorisation de sa mise sur le marché. Une fois que ça sera fait, le vaccin pourrait être accessible pour tous les bébés de moins d’un an.

