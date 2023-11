L’Abrysvo, premier vaccin contre la bronchiolite, sera bientôt disponible

Alors qu’un traitement préventif a été mis à disposition mi-septembre, ce vaccin contre la bronchiolite sera disponible dès l’hiver 2024.

Enfin de l’espoir pour lutter contre la bronchiolite, virus respiratoire qui touche un bébé sur trois chaque hiver. Après l’arrivée mi-septembre du traitement préventif Beyfortus, le tout premier vaccin, baptisé Abrysvo, du laboratoire Pfizer, sera disponible en hiver 2024.

Le nouveau vaccin contre la bronchiolite

Autorisé fin juillet par les autorités sanitaires, ce vaccin est adressé aux femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse. « Les femmes enceintes vaccinées fabriquent les anticorps qui traversent la barrière placentaire. Les mères les transmettent ainsi aux fœtus qui sont donc immunisés », a expliqué à BFMTV la virologue Marie-Anne Rameix-Welti, chercheuse au centre national de référence des virus respiratoires de l’Institut Pasteur et à l’Inserm.

Si ce vaccin n’empêchera pas la contraction de la bronchiolite, il en limitera les formes graves. Il protègera les bébés de leur naissance à leurs 6 mois. Il sera aussi à destination des personnes âgées de plus de 60 ans.

La bronchiolite atteint les enfants de moins de 2 ans, et se caractérise par une forte gêne respiratoire provocant de la toux, respiration rapide et sifflante. Ce qui peut vite s’avérer dangereux pour les nourrissons Pour rappel, touche désormais dix régions françaises, et 480 000 cas par an.

