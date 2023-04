En France, 82 000 enfants n’ont toujours pas reçu tous leurs vaccins

Dans le monde, 67 millions d’enfants n’ont pas reçu un ou plusieurs vaccins vitaux contre des maladies infantiles, selon l’Unicef.

C’est un chiffre vertigineux. Selon un récent rapport de l’Unicef publié mercredi 19 avril, entre 2019 et 2021, 67 millions d’enfants dans le monde n’ont pas reçu la totalité de leurs vaccins vitaux.

En France, ce chiffre s’élèverait à 82 000 enfants, dont 21 000 qui n’auraient reçu aucun vaccin. « Les enfants nés juste avant ou pendant la pandémie auront bientôt dépassé l’âge auquel les vaccins sont habituellement administrés : il s’avère donc d’autant plus urgent de rattraper les retards accumulés afin de prévenir des flambées épidémiques de maladies mortelles » a écrit l’Unicef dans un communiqué. L’organisation estime que la confiance envers les vaccins contre la poliomyélite ou la rougeole est en baisse de 11,5%.

Les enfants du continent africain et asiatique sont les plus touchés

Ainsi, dans le monde, la couverture vaccinale chez les enfants a chuté à 81 % perdant 5 points dans le monde, et 48 millions d’enfants n’auraient reçu aucune dose. Parmi eux, les plus touchés sont notamment ceux du continent africain et d’Asie du Sud.

Cette baisse mondiale de la vaccination infantile s’explique par plusieurs raisons selon l’Unicef. À commencer par l’impact de la pandémie de Covid-19, qui a causé « la surcharge des systèmes de santé et la réaffectation des ressources déjà maigres », écrit l’organisation, mais aussi, à l’image de la France, une « perte de confiance à l’égard de la vaccination », signalée dans 52 pays sur 55 étudiés contre les maladies infantiles.