C’est officiel : ces petites pinces 90s reviennent papillonner dans nos cheveux en 2021

La mode et la beauté continuent de faire du neuf avec du vieux. Et si vous avez grandi entre les années 90 et les années 2000, vous connaissez les petites pinces en forme de papillon… Eh bien figurez-vous qu’elles reviennent !

Contour des lèvres marron, maquillage néon, french pédicure… La beauté n’a jamais été aussi tournée vers le passé. Et alors qu’on pensait avoir listé toutes les tendances qui auraient pu faire leur retour (y compris celle de la barrette à cheveux), les petites pinces papillon recommencent à s’imposer !

Bleues, roses, vertes, oranges, violettes… Il en existe de toutes les couleurs pour que vous puissiez jouer avec les différentes nuances et rendre votre coiffure unique.

De Lizzo à Dua Lipa en passant par Chiara Ferragni ou Rosalía, de nombreuses célébrités connues pour leurs goûts pointus en matière de mode et de beauté se sont affichées avec ces petits (et parfois grands) accessoires accrochés à leur cheveux.

Années 1990-2000 vs 2021 : comment porter les pinces papillon ?

A priori… comme vous le voulez ! Il y a quelques décennies, les pinces papillons étaient souvent portées par dizaines histoire de jouer sur un effet d’accumulation qui peut donner un côté précieux à la coiffure ; aujourd’hui, le comeback de ce type de tendances est souvent plus anecdotique et s’adapte davantage à notre sens de l’esthétisme 2.0.

Ça peut commencer par tirer vers l’arrière vos quelques mèches de devant pour les accrocher avec des pinces dont les couleurs peuvent être dégradées. Mais il est aussi possible de clipper plusieurs pinces papillon sur l’intégralité de la longueur de vos mèches de devant ou d’en utiliser seulement deux pour les relever. Autre option : les porter par 10, par 15, par 20, histoire d’affirmer la tendance. Pas d’injonction : c’est en fonction de vos goûts et de vos envies !

Vous avez besoin de plus d’inspiration ? On a trouvé quelques exemples sur Instagram qui vont vous plaire !

Un accessoire qui plaira aux adeptes du kitsch

La coupe mulet, le contour des lèvres, les ongles XXL, les pinces papillons ou le piercing au nombril ont tous une chose en commun : ils ont, à leur époque, été rapidement placés dans la catégorie « kitsch ». Mais le jeu des tendances étant ce qu’il est, ce qui était autrefois considéré comme désuet ou un brin de mauvais goût obtient dorénavant ses lettres de noblesse pour devenir de bon ton !

Cette réappropriation d’un univers qui contourne les normes esthétiques trop lisses casse les codes et offre la possibilité de réeellement s’amuser avec son look et mettre en avant la personnalité unique de chacun. Et c’est un exercice qui est plutôt plaisant, il faut le dire…

Crédit de la photo en une : @sheselle, @kittycanteven, @its_aaaesthetic.