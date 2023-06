C’est officiel, les Skyblogs ferment : RIP tout un pan de la culture et de l’esthétique des années 2000

De 2002 à 2023, telle aura été la durée de vie des fameux Skyblogs. Beaucoup d’adolescents des années 2000 y ont écrit leurs émois personnels ou carrément dédié des blogs à leur star préférée. C’est le 16 juin 2023 que le fondateur et président du groupe Skyrock, Pierre Bellanger, a officialisé la fin de cette ère que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître :

À lire aussi : Anatomie d’un Skyblog : dissection et nostalgie

En effet, la fin des années 2000 correspondaient au pic de popularité de la plateforme de blogging lancée par la radio Skyrock le 17 décembre 2002 et qui fermera définitivement ses portes le 21 août 2023, comme le poursuit le président :

« Aujourd’hui, les skyblogs rentrent dans l’Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public. Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s’il le souhaite, et éventuellement l’effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle. »