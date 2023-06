Cette école de mode a explosé à Paris, faisant 37 blessés et 1 disparu

Vous avez peut-être entendu parler de l’explosion d’un immeuble à Paris mercredi 21 juin 2023, vers 17 heures ? Il s’agissait d’une école de mode, la Paris American Academy. Au lendemain de l’incident, on compte au moins 37 blessés et 1 personne disparue.

L’origine de la déflagration reste indéterminée. Mercredi 21 juin 2023, vers 17 heures, un bâtiment de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris a explosé, faisant 4 blessés graves, 33 blessés légèrement et 1 disparu, d’après un bilan rendu public par le ministère de l’Intérieur. L’explosion semblait provenir de l’école de mode Paris American Academy, et les dégâts se déplorent jusque dans les alentours, brisant notamment des fenêtres d’immeubles voisins.

🇫🇷 À Paris, mercredi vers 17h, une énorme explosion suivie d'un violent incendie a détruit, et fait s'effondrer, un robuste bâtiment du XVIIe siècle classé monument historique, au 277 rue Saint-Jacques. L'immeuble abrite la Paris American Academy, 1/3pic.twitter.com/cb1gjWOX3E — ZZPROJECTNEWS (@zzprojectnews) June 22, 2023

37 blessés, dont 4 graves, et 1 personne encore portée disparue

La Paris American Academy est une école de mode privée, bilingue, fondée par le musicien Richard Roy en 1965 pour préparer des personnes à des carrières dans la mode, les beaux-arts, ou encore le design d’intérieur. D’après des témoins interrogés par l’AFP ou encore RMC, une forte odeur de gaz s’est fait sentir peu avant l’explosion. Juste après cette dernière, deux personnes étaient d’abord comptées disparues, dont une mère de famille, finalement retrouvée. D’après des chiens renifleurs sur place, il se pourrait que l’autre personne disparue soit donc encore sous les décombres.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité ». La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau a ainsi déclaré :

« Les premiers éléments […] nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l’immeuble. […] Nous comptons évidemment sur les victimes en urgence relative pour nous donner de premiers éléments d’investigation et de compréhension sur ce qui a pu se passer. »

Alors qu’une personne reste portée disparue, et que le nombre des urgences absolues n’est pas encore stabilisé, toutes nos pensées vont aux victimes et leurs familles. Pendant ce temps, la fashion week homme continue de battre son plein à Paris, rendant l’explosion de cette école de mode encore plus tragique.

