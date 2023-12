Disney+ sort une série sur le grand couturier Cristóbal Balenciaga, voici la bande-annonce

Créée par Lourdes Iglesias, la série Cristóbal Balenciaga de Disney+ sort le 19 janvier 2024, avec Alberto San Juan dans le rôle du grand couturier espagnol. Et ça s’annonce riche en drama et taffetas ! Découvrez la bande-annonce et le casting.

Surnommé « le couturier des couturiers », Cristóbal Balenciaga (1895-1972) fait partie des plus grands noms de la mode, et il n’était qu’une question de temps avant que sa vie ne soit portée à l’écran. Mais plutôt qu’un biopic, c’est dans une série Disney+ qu’on pourra apprendre à (mieux) le connaître.

Découvrez la bande-annonce de la série Cristóbal Balenciaga de Disney+

Créée par Lourdes Iglesias et les réalisateurs (13 fois récompensés aux Goya) Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga (Une vie secrète), la série Cristóbal Balenciaga débute au moment de la présentation de la première collection de haute couture parisienne en 1937 du grand couturier. Celui-ci vient alors de quitter le succès qu’il connaissait dans son Espagne natale. Et ça s’annonce riche en drama et taffetas !

Qui est au casting de la série Cristóbal Balenciaga de Disney+ ?

La série Cristóbal Balenciaga met en scène l’acteur Alberto San Juan dans la peau du grand couturier espagnol. Au casting, comptent également Belén Cuesta (dans le rôle de l’aristocrate espagnole et future reine de Belgique Fabiola de Mora y Aragón), Josean Bengoetxea (Nicolás Bizkarrondo, un homme d’affaires de San Sebastian), Cecilia Solaguren (son épouse, Virgilia Mendizabal), Adam Quintero (le collaborateur de Balenciaga Ramón Esparza) ou encore Thomas Coumans (Wladzio D’Attainville, le compagnon et associé de Balenciaga).

Dans le rôle de Coco Chanel, ce sera Anouk Grinberg, Patrice Thibaud incarnera Christian Dior, Nine d’Urso (fille de Inès de la Fressange) jouera la mannequin Colette, tandis qu’Anne-Victoire Olivier deviendra Audrey Hepburn.

Qui s’occupe des costumes de la série Cristóbal Balenciaga de Disney+ ?

Série sur la mode oblige, une pointure s’occupe des costumes : Bina Daigeler, nommée aux Oscars pour son travail sur le film en prises de vues réelles Mulan des studios Disney et nommée aux Emmy Awards pour la mini-série Mrs America.

Quand sort la série Cristóbal Balenciaga sur Disney+ ?

La série Cristóbal Balenciaga sortira le 19 janvier 2024 sur Disney+. Et le résultat promet d’être haute couture !