Pourquoi Shang Li se sera pas dans Mulan en live-action ?

Mise à jour du 3 mars 2020 —

Les producteurs de Mulan en live-action ont annoncé que le personnage de Shang Li ne sera pas dans le film.

Mais pourquoi ça ?

Shang Li n’apparaîtra pas dans le live-action ou du moins pas tel que les fans du Disney le connaissent.

En effet, son personnage a été… séparé en deux personnages.

Selon les producteurs, cette décision est liée au mouvement #MeToo.

Jason Reed, l’un des producteurs du film aurait expliqué à un journaliste de SlashFilm :

Si certains saluent cette initiative, il semblerait pourtant que la décision et la justification ne soit pas au goût de tous les fans de Mulan.

Nombre d’entre eux ont exprimé leur déception et leur désaccord sur les réseaux sociaux.

First of all, there wasn’t anything sexual or romantic between them until the very end where MULAN asked HIM to stay for dinner.

Second of all, the #MeToo movement recognizes consent as being the most important; not once does Shang force himself on her. Have they seen Mulan?!

— Gaby Castillo (@gcast25) February 27, 2020