6 coiffures spéciales cheveux sales à faire entre deux shampoings

On peut ne pas se sentir très à l’aise à l’idée d’afficher nos cheveux gras au grand jour. Heureusement, il existe des coiffures ultra faciles à réaliser, qui arrivent à faire illusion !

Le 14 avril 2021

Qu’on se le dise, avoir la flemme de se laver les cheveux est un fléau mondial. Même si on planifie les shampoings solennellement et même plusieurs jours à l’avance, il arrive parfois qu’on se laisse dépasser par toutes les activités incroyables qu’on peut faire en confinement ! Comme compter nos orteils par exemple.

Du coup, le lendemain, on se retrouve avec les cheveux gras et évidemment, on ne sait pas vraiment comment faire pour noyer le poisson à part appliquer du shampoing sec — ou sauter sous la douche, mais eh : flemme. Enfin, pas le temps, dirons-nous pour rester respectables.

La solution en fait est toute simple : il suffit de se coiffer ! Et pas n’importe comment…. le but ici, c’est de cacher les racines grasses. Et pour ce faire, on a quelques coiffures en stock qui font le job à la perfection.

Des coiffures pour camoufler ses cheveux sales

Les bubble braids

En plus de nous permettre d’attirer l’attention sur autre chose que nos racines grasses, les bubble braids, une coiffure fréquemment réalisée sur cheveux afro, sont devenues LA tendance du moment. I

Elle se construit en regroupant l’ensemble des cheveux en queue-de-cheval et en accrochant des élastiques tous les 5 cm à peu près. Ensuite, il suffit de tirer légèrement sur les cheveux pour les gonfler et former une sorte de boule ! Ça prend littéralement 5 minutes à réaliser et c’est ultra stylé.

La pince crabe dans les cheveux

Véritable icône des années 1990-2000, la pince crabe revient en force cette saison et c’est une aubaine pour nous puisqu’elle représente l’outil parfait pour se créer une jolie coiffure en faisant un minimum d’effort.

Chignon banane, choucroute, demi-queue… Les possibilités sont multiples et ce qui est cool, c’est que le résultat final est superbe sur tous les types de cheveux.

La queue de cheval

Classique, efficace… La queue de cheval est indétrônable en terme de temps de réalisation et de niveau de facilité !

Si on veut la level up un petit peu, il suffit d’onduler les longueurs avec un fer à boucler ou encore de faire une tresse selon le style qu’on a envie d’adopter. Et l’avantage, c’est qu’avec elle on arrive parfaitement à cacher les racines grasses avec une coiffure qui tient bien en place toute la journée.

Le double buns

Facile à réaliser sur tous les types de cheveux, le double buns permet à la fois de plaquer les racines grasses avec du gel (pour un effet glossy ++), tout en jouant sur la texture des longueurs pour un effet plus volumineux.

En gros, c’est LA coiffure parfaite à réaliser quand on a les cheveux gras et qu’on ne sait pas quoi en faire.

Le chignon bas

Élégant, le chignon bas rassemble les cheveux et souligne le port de tête. Ce qui est encore plus pratique avec lui, c’est qu’on peut l’agrémenter d’un chouchou volumineux, d’un foulard coloré ou d’une pince crabe XXL, histoire de le rendre un peu moins solennel. Bref, il est cool cette saison, alors pensez-y !

La longue tresse

La tresse unique est un classique dont on ne se lasse pas, année après année. En plus des qualités esthétiques qu’on lui connaît déjà, elle est parfaite pour tenir les cheveux en place sans qu’ils ne s’emmêlent et peut être plaquée pour jouer sur le côté gras des racines.

Bref, c’est la base et en plus, elle prend seulement 5 minutes à réaliser. Que demande le peuple ?

Les cheveux sales : l’idéal pour se faire des coiffures

Ce qui est paradoxal et étrange, c’est que les coiffures sont plus faciles à réaliser sur cheveux « sales » que sur une tignasse propre. Elles tiennent aussi beaucoup mieux : les cheveux propres sont trop soyeux, ils glissent et partent dans tous les sens. Ce qui n’est pas l’idéal quand on veut fixer une jolie coiffure ! En plus, il arrive parfois que l’on ait besoin d’espacer un peu les shampoings pour rééquilibrer le cuir chevelu et éviter certains problèmes récurrents comme l’apparition des pellicules.

Alors autant rentabiliser ce temps en testant des coiffures auxquelles on ne pense pas au quotidien, non ?

Crédit photo : emy / Unsplash