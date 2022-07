La barrette est morte, longue vie à la pince crabe revenue tout droit des 90s

Une longue crinière est vite encombrante hiver comme été. Pour pouvoir la relever avec panache, la pince à cheveux revient… Avec un petit twist inspiré des années 90 évidemment !

Article publié le 31 mars 2021

Avec les beaux jours, l’envie de s’attacher les cheveux vite fait bien fait se fait sentir. Le but ? Laisser le dos au frais et dégager la nuque ! Et si la queue de cheval est à la mode, exit l’élastique : c’est surtout la pince crabe à cheveux qui recommence, lentement mais sûrement, à inonder notre feed Instagram.

Cet accessoire est hyper pratique, certes, mais il réussit également le tour de force de dégager un petit côté mode qui pimpe coiffures et tenues sans avoir à se ruiner. La preuve en est, de nos jours, de nombreuses marques proposent des modèles bien plus funky que ceux d’il y a 30 ans ! (Wow… 30 ans ? Bref, la pince crabe, c’est cool) !

Pourquoi l’appelle-t-on la « pince crabe » ?

« Pince crabe », tiens, c’est marrant comme nom. Ce dernier vient en fait de leur système d’ouverture et de fermetures qui fonctionne de la même manière que les petites pinces d’un crabe. Jusque-là, pas besoin d’avoir un doctorat en ingénierie mécanique.

En disposant d’une structure aux dents plus ou moins pointues et d’une ouverture qui peut accueillir des cheveux tantôt fins, tantôt épais, chaque taille de pince est établie pour pouvoir contenir un type de chevelure et ses spécificités. Les cheveux fins pourront ainsi choisir de petites pinces aux dents fines et au système de fermeture très serré, quand les cheveux bouclés et épais préféreront des pinces plus grandes, aux dents larges.

Quelle coiffure adopter avec une pince crabe ?

Il existe plusieurs types de coiffures qu’il est possible de réaliser à l’aide d’une pince crabe. Mais la plus facile de toutes (et surtout la plus tendance) reste le chignon banane un peu loose, très populaire dans les années 1990. Pour le réaliser, il suffit de rassembler les cheveux en queue de cheval, de les plier sur un doigt (le majeur de préférence), de créer une boucle et de la faire remonter vers le haut en faisant tourner vos longueurs sur elles-mêmes. Ensuite, attachez la pince et le tour est joué !

Si vous préférez les demi-queues, entortillez vos cheveux sur eux-mêmes et attachez-les à mi-longueur avec la pince crabe. Ensuite, vous pouvez laisser tomber vos pointes par-dessus l’attache pour un effet 1990-2000 digne de ce nom.

Les plus belles pinces crabes à shopper

