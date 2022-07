Si cette machine à se clipper des strass dans les cheveux vous dit quelque chose, c’est normal, elle revient des années 2000

Puisque les années 2000 semblent continuer de fasciner la mode et la beauté, une machine servant à se clipper des strass dans les cheveux est en train de revenir dans notre salle de bain. Et elle va forcément vous dire quelque chose.

Le kitch années 2000 est plus tendance que jamais. Parmi les éléments bien ancrés dans cette période qui font leur comeback, il y a bien sûr la manucure papillon, le gloss, le jean taille basse, les lunettes transparentes XXL et bien sûr, la coupe « The Rachel ». Bref, on est complètement accro. Il y a deux autres éléments, directement reliés à cette décennie qui nous reste bien en mémoire : les atébas d’abord (ces mèches enroulées dans un fil de laine multicolore) mais aussi et surtout les strass dans les cheveux. Et si j’espère vivement que les premières NE FASSENT JAMAIS leur retour parmi nous, les deuxièmes sont vivement invités à la fête.

C’est via le TikTok de l’influenceuse Sophie Murray que l’on a pu revoir l’appareil servant à se clipper des strass sur les cheveux pour la première fois depuis des années. Une vidéo qui a fait à ce jour, plus de 8,6 millions de vues et a été reprise de nombreuses fois par d’autres utilisatrices comme Kirstye Elizabeth. Une vidéo qui donne envie de se lancer, tant le résultat multicolore fait son effet.

Comment ça fonctionne et est-ce que ça tient ?

L’avantage avec ces petites machines, c’est qu’elles sont généralement vendues à un prix assez abordable (entre 10 et 20€) que ce soit dans les magasins de jouet ou sur internet. En même temps, c’est un accessoire destiné initialement aux enfants… Mais si vous voulez vous y coller aussi (littéralement) sachez que ces appareils sont très faciles d’utilisation. Il vous suffit de choisir le disque de strass de votre choix (colorés, monochromes, en forme d’étoiles ou autres) et de le placer directement dans l’appareil. Saisissez une mèche de vos cheveux et fermez simplement la machine afin qu’elle y accroche le strass.

Évidemment, le processus peut être un peu long car vous ne pouvez clipper qu’un bijou à la fois. Mais le résultat, qui dure en moyenne une journée, en vaut largement la chandelle.

Shoppez votre machine à clipper des strass

Découvrez l’estampe de strass Bling Bling de Hair Bedazzler à 17,99€

Shoppez la machine à déposer des strass de Blinger à 25€

