La manucure papillon revient, mais comment l’adopter en 2022 ?

Dans les années 2000, on vouait une certaine obsession pour le papillon, symbole de métamorphose et d’évolution. Et si cette lubie est depuis devenue kitsch, elle commence doucement à réapparaître, notamment sur nos ongles.

« Avec la montée des tendances de l’an 2000, les papillons semblent être le dernier engouement », déclare à Allure Nick Drewe, expert en tendances. Et son analyse est on ne peut plus juste. D’après les chiffres recueillis par le même magazine, les recherches inhérentes aux manucures papillon ont augmenté de 356% sur Pinterest ces derniers mois.

Une ascension fulgurante qui fait écho à l’obsession commune de la mode et la beauté pour ces lépidoptères a qui on prête de nombreuses symboliques. Crop top, tatouages, imprimés… Le papillon est désormais partout et fait écho à une époque où l’on ne se rendait même pas compte qu’il était kitsch. Colorée et versatile, la représentation de ce petit être ailé s’adapte à toutes les envies mais probablement pas à tous les styles car il reste tout de même l’un des éléments les plus marquants du style Y2K.

@allisonponthier et son liner papillon

Le papillon : un retour en beauté

S’il y a bien un domaine qui sait comment tirer entièrement partie de l’aspect cringe du papillon, c’est quand même la beauté et plus précisément le domaine du nail art. Dessiné à main levée ou posé sous forme de stickers, de breloques ou de strass, le papillon s’affiche sur les ongles et peut se faire à la fois discret et extravagant. Tout dépend de vos envies… D’ailleurs, pour vous donner quelques idées, on a trouvé pour vous de jolies mani en provenance directe d’Insta. En espérant que ça vous inspire à passer le cap…

Nos inspirations

