Vous avez les ongles courts ? Voici 6 idées de nail art à adopter

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire d’avoir des ongles de 10 cm pour pouvoir adopter les nail arts les plus cools du moment. Voici six photos qui devraient vous inspirer.

La manucure feu

Il y a plus d’un mois, Rihanna postait une photo d’elle avec une manucure feu qui a remis cette tendance sur le devant de la scène. Et si l’interprète de Man Down l’a choisie rouge, de votre côté, vous pouvez vous amuser avec les couleurs et les dégradés pour créer le nail art qui vous ressemble le plus. Soyez créatives !

La manucure strass

La manucure strass ne fait pas partie des grosses tendances du moment, mais son aspect esthétique et épuré la rend parfaitement adaptée aux ongles courts. Pour plus d’originalité, vous pouvez jouer sur les tailles, l’accumulation ou la simplicité, en fonction de vos envies, mais souvenez-vous d’une chose : les strass s’accordent bien avec du vernis nude, pas vraiment avec une nuance punchy.

La manucure fleurie

Les fleurs ne sont pas seulement réservées au printemps ou à l’été. Elles peuvent aussi ressortir très joliment en automne ou en hiver avec des looks plus chauds. Et l’avantage, c’est qu’elles ont la capacité de s’inviter sur les ongles les plus courts en jouant sur l’endroit où elles sont placées et la taille de leurs pétales.

La reverse mani

Élégante et minimaliste, la reverse mani fait un carton en ce moment. Colorée, elle fait ressortir la lunule et demande donc une préparation optimale de la cuticule. Mais le résultat est au rendez-vous !

La manucure abstraite

Vous avez plein d’idées mais ne savez pas laquelle choisir ? Ça n’est pas un problème. Avec la manucure abstraire, vous pouvez laisser libre court à votre imagination et oser les alliances inattendues.

Les swirls

Envie de prolonger l’été encore un tout petit peu ? Essayez les swirls. Roses, bleues, vertes, oranges, violettes… Vous pouvez oser les mélanges pour un look seventies hyper tendance.

Et vous, quelle sera votre manucure de rentrée ?

