La french manucure colorée était en plein envol que déjà, elle se fait détrôner par une nouvelle déclinaison qui devient virale : la french inversée !

Les tendances manucure et nail art sont un peu comme les girls bands dans les années 2000 : il y en a beaucoup qui font leur apparition mais peu d’entres elles restent sous le feu des projecteurs pendant des années.

Ainsi, on voit se produire une sorte de bal des tendances sur les réseaux sociaux. Entre les 3D jelly ,ails, les couleurs néons, les duck nails ou les pool drip nails, il y a de quoi faire. Mais il manquait à l’appel une idée pour les personnes qui préfèrent les manucures plus discrètes et un peu moins chargées.

C’est comme ça que la french manucure inversée est née.

La french manucure inversée, qu’est-ce que c’est ?

La french inversée, aussi appelé « reverse french » ou « cuticle cuffs », est une manucure minimaliste et élégante qui utilise la même technique qu’une french classique.

À la seule différence qu’au lieu d’appliquer de la couleur ou du blanc (selon vos goûts) au niveau de la fin de l’ongle pour souligner sa forme, vous allez plutôt vous concentrer sur sa base, c’est à dire sur l’endroit où se trouve lunule (la tache blanche en demi-lune sur la partie supérieure de l’ongle) !

Avec cette nouvelle manucure, vous pouvez laisser libre court à votre imagination en associant à une base nude ou colorée des nuances de bleus, de rouges, de verts, d’oranges, de roses, de violets ou encore de jaunes… À vous de choisir en fonctions de vos inspirations !

Et n’oubliez pas les poudres holographiques qui peuvent offrir à votre reverse french des effets dorés, argentés ou nacrés. Ça peut toujours être utile !

Comment faire une french manucure inversée soi-même ?

Très simplement, en fait. Bon, OK : ça vous demandera peut-être quelques jours de pratique, mais au final, vous allez très rapidement y arriver. À condition que vous soyez munie d’un pinceau liner long !

Attention : on ne parle pas ici d’un pinceau pour appliquer de l’eyeliner sur vos yeux mais bien d’un autre type d’outil, qui sert principalement à créer des formes relativement précises sur les ongles. Une fois que vous avez mis la main sur cet ustensile de haute nécessité, vous pouvez commencer votre french inversée.

Vos ongles sont correctement limés, nettoyés et vos cuticules ont étés poussées ? C’est parti !

Commencez par appliquer votre couleur de base sur l’ensemble de vos ongles. Encore une fois, celle-ci n’est pas obligée d’être nude, vous pouvez choisir du bleu, du rose, bref, n’importe quoi !

Laissez bien sécher les deux couches de vernis puis munissez-vous de votre pinceau liner. Prélevez un peu du vernis de la couleur que vous avez choisi pour votre french et appliquez-le directement sur la base de l’ongle en arc de cercle. Ça n’est pas totalement clean ? Pas grave, vous pouvez imbiber un pinceau plat d’un peu de dissolvant et venir nettoyer les bavures une fois que la première couche de couleur est posée.

Faites la même chose pour la deuxième couche, appliquez du top coat et voilà : votre reverse french est prête !

Vous voulez utiliser de la poudre holographique ? La technique ci-dessous, trouvée sur la chaîne YouTube Nail Mastery By Tatyana est celle qui semble offrir des résultats nets et précis.

Prenez soin de vos ongles comme à votre habitude puis appliquez une base coat. Une fois sèche, prenez le petit pinceau livré avec votre poudre holographique et frottez la matière au niveau de la lunule. Cleanez les bords puis recouvrez la partie que vous souhaitez cacher avec un vernis plus épais. Une couche de top coat et vous êtes ready to go !

