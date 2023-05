Connaissez-vous les « Vanilla french nails », cette manucure hyper épurée qui fait le buzz sur TikTok ?

Depuis quelques semaines, on ne parle que de l’esthétisme « vanilla », née sur les réseaux sociaux. Maquillage, vêtements, art de vivre… Le concept est vaste et il s’étend même au nail-art.

Qu’est-ce qu’une vanilla girl ? Voilà la question qui revient le plus depuis quelques semaines. Très présent sur TikTok, cet esthétisme cumule plus de 155 millions de vues via le hashtag #vanillagirl. Pour comprendre le concept, il faut savoir qu’il englobe tout un lifestyle puisqu’il touche aussi bien les domaines du maquillage, de la mode, ou du nail-art. Style épuré, tenues confortables, textures douces et couleurs neutres… La vanilla girl s’épanouit dans un monde apaisant où tout est pensé pour être minimaliste. Et ça, jusqu’au bout des ongles. La dernière lubie des beautystas adeptes de ce nouveau concept ? Les « vanilla French nails ».

Les Vanilla french nails, qu’est-ce que c’est ?

Parce que l’esthétisme Vanilla requiert de la sobriété et du minimalisme, la manucure inspirée par cette tendance se doit d’être plus épurée qu’une french classique. Plus transparente, plus clean et surtout plus proche de la couleur initiale de l’ongle, elle sublime simplement les mains sans fioriture. Mais comment obtenir ce résultat ? L’avantage, c’est que la vanilla french est plutôt facile à reproduire chez soi si vous avez quelques skills en nail art.

Pour ce faire, appliquez une base coat.

Ensuite, optez pour un vernis proche de la couleur de l’ongle et posez-le en 2 couches.

Une fois sec, armez-vous d’un pinceau fin spécialement conçu pour la french et trempez-le dans un vernis blanc laiteux et légèrement transparent.

Appliquez-le directement sur la pointe de l’ongle en partant des bords extérieurs et en ramenant votre pinceau vers le milieu. Une fois l’ongle tracé, il ne vous reste qu’à compléter les manques.

Pour finir, ajoutez une couche de top coat. Et là, vous obtenez des Vanilla French Nails.

