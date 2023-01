L’Oréal va sortir un applicateur de maquillage intelligent pour les personnes à mobilité réduite

Le groupe L’Oréal a profité du CES 2023 pour présenter un nouvel outil dédié aux personnes dont la mobilité des mains ou des bras est limitée, et il sera disponible très bientôt !

Chaque année, le salon CES (Consumer Electronics Show), qui se tient à Las Vegas, permet de présenter les dernières innovations technologiques dans les domaines de l’électronique grand public, de l’automobile et de l’industrie. Et l’univers de la cosmétique n’est pas en reste ! Cette année, le L’Oréal Groupe a présenté deux innovations : Brow Magic, un applicateur électronique de maquillage des sourcils, et HAPTA, un outil permettant aux personnes dont la mobilité des mains ou des bras est limitée de pouvoir se maquiller plus facilement.

On vous en dit plus sur cette innovation qui sera lancée en 2023 par Lancôme, l’une des marques du pôle Luxe du groupe.

HAPTA, l’applicateur de maquillage automatisé développé pour les personnes à mobilité réduite

Selon un communiqué publié par L’Oréal Groupe, « on estime qu’environ 50 millions de personnes dans le monde vivent avec une dextérité limitée ». Au quotidien, cela a un impact très concret sur de nombreux aspects de leur vie, dont la capacité à pouvoir se maquiller comme elles le souhaiteraient.

Développé par les scientifiques et les ingénieurs de L’Oréal, et inspiré d’une technologie initialement créée par Verily pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’utiliser leurs couverts de façon plus stable, HAPTA est un applicateur de maquillage intelligent, portable et de haute précision qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se maquiller les lèvres chez elles.

La spécificité de cet outil réside dans la combinaison de mouvements intelligents avec des accessoires personnalisables qui permettent une amplitude de mouvements augmentée, facilitant notamment le maniement d’emballages parfois difficiles à ouvrir et permettant une application précise du produit.

HAPTA sera lancé en 2023 par Lancôme, avec un applicateur de rouge à lèvres, mais d’autres utilisations sont prévues.

Depuis toujours, Lancôme cherche à offrir à toutes les femmes des produits adaptés à leurs besoins. La beauty tech nous permet de remplir cette mission de manière encore plus puissante, en révolutionnant la façon dont nous développons les produits et les services dédiés à la beauté tout en permettant une plus grande personnalisation, déclare Françoise Lehmann, Directrice Générale Internationale de Lancôme. Avec HAPTA, nous allons encore plus loin en rendant la beauté plus accessible, car tout le monde devrait pouvoir en profiter.

Crédit photo image de Une : © Groupe L’Oréal

