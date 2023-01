Cette poudre libre se vend toutes les 20 secondes aux US et c’est une Française qui l’a créée !

Parfaite pour fixer le maquillage du teint et prolonger sa tenue, la poudre libre fait partie des essentiels d’un grand nombre de routines maquillage. Et celle qui est n°1 des ventes aux États-Unis a été élaborée par une makeup artist française très connue !

La poudre libre est un produit de choix pour sceller le travail de correction et de mise en valeur du teint ainsi que pour matifier la zone T et lisser le grain de peau. Qu’elle soit translucide ou subtilement teintée, mate ou irisée, formulée avec ou sans actifs soins, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Aux Etats-Unis, la poudre fixatrice N°1 se vend toutes les 20 secondes, et on doit sa texture soyeuse et finement moulue à l’une des maquilleuses les plus célèbres de sa génération, la française Laura Mercier.

Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier, une édition limitée pour les 25 ans de la marque

La poudre libre Translucent Loose Setting Powder est le best-seller incontestable de la marque éponyme créée par la maquilleuse professionnelle Laura Mercier, ainsi qu’un produit incontournable pour les adeptes du teint parfait, et ce depuis son lancement il y a 25 ans !

Pour célébrer cet anniversaire, la marque s’est associée à l’illustratrice anglaise Kit Agar afin d’imaginer une édition limitée de sa poudre culte, proposée dans un format inédit (et généreux). Une collaboration qui ravit la makeup artist :

J’ai été particulièrement attirée par la vision unique de Kit à travers ses dessins de profils. Ils m’ont fascinée par leur simplicité, mais il y a quelque chose d’incroyablement original dans la façon dont son travail prend vie. Être une si jeune artiste avec une telle vision artistique est une vraie source d’inspiration Laura Mercier dans un communiqué de presse transmis par la marque

L’artiste, qui réside en Belgique, a forgé sa renommée à travers ses œuvres aux formes féminines et éthérées, alliant des lignes audacieuses et une palette de couleurs douces. Une vision singulière du corps qui s’aligne sur la philosophie de Laura : « Ce qui vous rend unique vous rend belle ».

La poudre Translucent Loose Setting Powder JUMBO Anniversary Edition de Laura Mercier est disponible en édition limitée chez les revendeurs habituels de la marque, et elle est accompagnée de l’indispensable Velour Puff pour une application parfaite.

Edition limitée Translucent Loose Setting Power taille jumbo — Laura Mercier — 53 € pour 50 g

Crédit photo image de Une : A’s Images