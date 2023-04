Ce sérum teinté à la formulation irréprochable a atteint le million de vente dans le monde 

À mi-chemin entre le soin et le maquillage, le sérum teinté commence petit à petit à se faire une place dans le paysage cosmétique du moment. Et si des milliers de produits de ce style sont commercialisés chaque année, il y en a un qui est parvenu à se démarquer des autres…

Le marché de la cosméto ne cesse de se renouveler et de créer des produits plus performants, pratiques et faciles à utiliser. Le sérum teinté en fait partie. Issu du mélange entre soin et maquillage, il permet d’unifier le teint en offrant une couvrance légère pour un fini seconde peau. Et celui qui semble être le plus populaire du moment nous vient de la marque Ilia. Son nom ? Le Super Serum Skin Tint SPF30. Depuis sa sortie, plus d’un million de fioles ont été vendus dans le monde. Un vrai best-seller qui doit la recette de son succès à deux facteurs majeurs : sa composition et sa notoriété auprès des célébrités.

Une composition imbattable

Si le Super Sérum Skin Tint SPF30 d’Ilia est un must-have, c’est parce que sa composition frôle la perfection. Enrichi en acide hyaluronique, il maintient l’hydratation de la peau tout en la repulpant. Le squalène végétal, dont il regorge, permet d’améliorer l’élasticité de l’épiderme sans aspect occlusif. La niacinamide, quant à elle, sert à lisser et à unifier le teint.

Pour protéger la peau des dommages créés par le soleil, Ilia a doté son sérum teinté d’une protection solaire SPF30 et d’un complexe Active Stress Defense Complex afin de permettre à l’épiderme de se défendre face aux agressions du quotidien… Pollution, poussière… Rien ne lui échappe.

Des célébrités convaincues

La formule de ce sérum teinté est si performante, qu’elle a convaincu pas mal de célébrités de l’adopter. Parmi ces dernières, on compte Cindy Crawford, Miranda Kerr, Hilary Swank, Kate Hudson ou encore Pamela Anderson. La dernière en date ? Vanessa Hudgens. L’actrice américaine de 34 ans a d’ailleurs récemment déclaré dans une interview pour le média américain WhoWhatWear être tombée amoureuse de ce produit, qu’elle qualifie de « tout-en-un »… De quoi vous donner envie de vous faire votre propre avis sur le sujet, non ?

Shoppez le sérum teinté Ilia