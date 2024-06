Avant les soldes : ces marques de mode sont déjà en ventes privées

Vous avez envie de craquer pour de nouveaux vêtements à l’approche de l’été ? Pas la peine d’attendre les soldes, ces marques ont lancé leurs ventes privées.

Les soldes d’été 2024 débuteront le mercredi 26 juin dès 8h jusqu’au 23 juillet à minuit. Pendant ces 4 semaines, les commerçants feront des promotions pour écouler les stocks. L’occasion de faire le plein de bonnes affaires et de craquer pour des tenues estivales, même si le temps est encore un peu maussade. On espère que ça va changer.

Mais pour les impatients, sachez que de nombreuses marques sont déjà en promo. Et ça vaut le coup de jeter un oeil. Parmi les marques qui proposent des réductions intéressantes, c’est à dire jusqu’à 50%, je vous ai fait une petite sélection (très subjective) : Bash, Petite Mendigote, Claudie Pierlot, Des petits hauts, Ekyog, Sessun, Soeur, IKKS, Karl Marc John, Kookai, La Fée Maraboutée, Etam, Marie Sixtine. Il y en a bien d’autres, mais les offres repérées chez celles-ci sont intéressantes. Il faut savoir que les réductions affichées correspondront généralement à celles qui seront proposées pendant les soldes.

On achète quoi pendant les ventes privées ?

C’est bientôt l’été. L’idéal, c’est donc de s’offrir des pièces de saison, à l’image d’une robe bohème, d’un maillot de bain ou encore d’un petit top parfait pour les grosses chaleurs. L’été 2024 s’annonce il paraît très chaud. Mais cela peut aussi être intéressant d’investir dans des intemporels que l’on portera pendant de longues années. Pourquoi pas un jean bien coupé, une blouse bouffante ou encore une jupe longue ? Personnellement, mon trench acheté l’année dernière en pleine canicule est mon meilleur achat de l’année. Voici d’ailleurs les 3 plus beaux trenchs de la saison (et ils vont à tout le monde)

Et n’oubliez pas, si vous souhaitez consommer de façon plus durable, vous pouvez aussi vous faire plaisir en seconde main. Il existe de nombreuses plates-formes qui changent de Vinted. Elles ne font pas de ventes privées, mais quand on fouille bien, on trouve des prix défiant toute concurrence.

