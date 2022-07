5 sites sous-côtés où shopper du luxe à prix fracassés

Acheter du luxe en ligne peut faire peur, pourtant Internet regorge de bonnes affaires, surtout en période de soldes. Voici de bonnes adresses à connaître où dénicher des vêtements, sacs et accessoires avec de grosses promotions et réductions.

Pour dénicher un sac à main ou des vêtements de luxe, se tourner vers le commerce en ligne peut paraître intimidant, voire dangereux, par peur des contrefaçons notamment. Pourtant, outre les sites des marques elles-mêmes évidemment, certains eshops garantissent une authenticité indiscutable, et évitent la corvée du shopping physique. Surtout quand on cherche des coloris spécifiques, ou des tailles rares, passer par un site peut permettre d’économiser beaucoup de temps. Mais aussi de l’argent, puisque les soldes se font aussi en ligne, même sur des marques de luxe. La preuve en 5 sites de luxe de première main (et un sixième bonus de seconde main, spécialisé en joaillerie, haute joaillerie et maroquinerie de luxe).

The Outnet.com, le plus sélectif

Capture d’écran du site TheOutnet.com

Quand il s’agit de créer des eshops, les marques de luxe ne sont pas pressées, et même plutôt frileuses. Cela s’explique notamment par le besoin de contrôler le mieux possible l’expérience client, afin qu’elle soit la plus irréprochable possible. Pourtant, un eshop multimarques a réussi à obtenir la confiance de plusieurs grandes maisons qui acceptent d’y vendre certains de leurs produits : Net-a-Porter. Fondée à Londres par Natalie Massenet en 2000, l’entreprise possède également un versant de destockage depuis 2009, baptisé The Outnet. Là, on peut donc trouver toute l’année des fins de collection de marques de luxe à prix cassé, et même fracassé en période de soldes.

Yoox.com, le plus foisonnant

Capture d’écran du site de Yoox.com

Dans la même veine, existe aussi depuis l’an 2000, Yoox.com. En 2015, l’eshop s’est rapproché de Net-à-Porter, qui venait justement d’être acquis par le groupe Richemont (celui-ci détient Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Alaïa, Piaget, ou encore Chloé, donc c’est un poids lourd du luxe, juste derrière LVMH et Kering). À la différence de The Outnet qui se veut très sélectif, Yoox déborde donc de marques premium, de grands créateurs, mais aussi de grande diffusion (type Puma, Levi’s, ou Topshop) . L’offre foisonnante pouvant vite paraître étouffante, je vous conseille vivement de filtrer au maximum.

24s.com, l’eshop confidentiel du Bon Marché

Capture d’écran de l’eshop du Bon Marché, 24s.com

Si les Galeries Lafayette et le Printemps sont particulièrement connus en tant que grands magasins français, notamment pour leurs immenses boutiques au boulevard Haussmann à Paris, ils se déclinent également en version numérique. Et s’il peut être intimidant et décourageant d’arpenter les milliers de rayons de ces enseignes physiquement, tout peut aller beaucoup plus vite grâce à quelques filtres bien sentis, sur Printemps.com ou GaleriesLafayette.com. Beaucoup moins touristique par son emplacement et ses sélections, Le Bon Marché se décline également en ligne à une url bien plus confidentielle : 24s.com (pour 24 rue de sèvres, l’adresse physique du fameux grand magasin qui inspira Au Bonheur des dames de Zola). Et comme Le Bon Marché adore les exclusivités, on retrouve donc sur son eshop bien des pépites à prix réduits introuvables ailleurs.

SSENSE.com, pour du luxe pointu

Capture d’écran du site SSENSE.com

Fondé en 2003 au Canada, l’eshop SSENSE (à prononcer « essence ») brille par sa capacité à sélectionner le meilleur de grands noms du luxe et de la jeune création mode, pour plaire à une jeunesse pointue plutôt que classiquement bourgeoise premier degré. Le fait même que le site soit dispo en japonais et coréen (en plus de l’anglais et du français, bien sûr) raconte beaucoup de sa clientèle, bien plus créative que m’as-tu-vu. C’est là qu’on peut trouver un nouveau nom du streetwear en passe de devenir grand, par exemple. Et pourquoi pas soldé… (Et oui, c’est là que je me suis ruiné en corset Dion Lee, ce jeune créateur australien qui monte, qui monte, et que je verrais bien demain chez Mugler ou McQueen).

Farfetch, le plus localement international

Capture d’écran du site Farfetch.com

Fondé en 2008 à Londres, Farfetch peut paraître intimidant par son mode de fonctionnement. En résumé, il réunit les stocks de grands magasins partout dans le monde pour les proposer en un seul et même eshop. C’est pour cela qu’on peut y trouver un même produit à des prix différents (en fonction de s’il vient d’une boutique en Italie, d’un grand magasin en France, ou d’un concept-store pointu au Royaume-Uni, par exemple). C’est ce qui permet aussi d’avoir accès à des pièces censées être exclusives à une boutique ou un pays en particulier. C’est donc une bonne adresse web à connaître quand on traque quelque chose de précis, dans un coloris spécifique.

Collector Square, pour un Birkin ou un Kelly (on peut toujours rêver)

Capture d’écran de sacs Kelly d’Hermès sur CollectorSquare.com

Je ne rate pas une occasion de vous en parler : on peut dénicher des pépites sur des sites de seconde main tels que Vinted, Depop, ou encore Vestiaire Collective. Ce dernier en particulier se targue d’être spécialisé dans le luxe, et propose notamment d’authentifier des pièces, ce qui peut être particulièrement rassurant. Si jamais vous cherchez un sac à main dont la cote augmente d’année en année comme les modèles phares de chez Hermès (Birkin et Kelly en tête) et Chanel (Timeless et 2.55), la plateforme spécialisée Collector Square se distingue particulièrement par ses expertes et experts en authentification. Par exemple, c’est Jérôme Lalande, expert agrée près de la cour d’appel de Paris en haute maroquinerie qui s’occupe notamment de l’authentification des sacs Hermès vendus via Collector Square. Excusez du peu. À un budget pareil, pour ne courir aucun risque, c’est vers ce site que je conseille de se tourner si l’on souhaite de la maroquinerie d’exception et de la joaillerie de seconde main.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @24s avec Paola Locatelli.