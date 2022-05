En pleine ère body-positive, le corset revient, mais à quel prix ?

Ce morceau de lingerie a longtemps servi à asservir le corps des femmes, les contraignant jusqu’à les étouffer et déformer leur corps. Mais le corset revient, moins baleiné et plus souple. Toujours est-il qu’en pleine ère body-positive, cela reste une tendance paradoxale.

« [Emma] se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches, comme une couleuvre qui glisse », écrit Flaubert dans Madame Bovary, scellant dans une allitération en S toute la sensualité ambivalente du corset, tirant son érotisme de sa dimension fortement contraignante. C’est là tout le paradoxe de cette pièce de corsetterie qui a surtout servi à contraindre le corps des femmes pour avoir la taille la plus fine possible, les étouffant, perturbant leur système digestif, déformant leur corps jusqu’à parfois les rendre dépendantes.

Le corset contemporain prétend ne plus vouloir contraindre le corps des femmes

Pourtant, depuis quelques saisons déjà, le corset s’impose comme tenue d’extérieur, à porter comme un crop top sans rien en-dessous, ou par-dessus une robe ou une chemise par exemple. Mais pas dans sa version gainante, amincissante, et contraignante, que vante tant le clan Kardashian-Jenner, alors même que cela pourrait provoquer des descentes d’organe.

Au contraire, les corsets du prêt-à-porter prétendent désormais accompagner les femmes dans leurs mouvements. Lors du Met Gala 2022 sur le thème du Gilded Glamour (le glamour de « l’âge d’or » étatsunien de la fin du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle), de nombreuses célébrités ont également endossé leurs plus beaux corsets, remettant la tendance sur le devant de la scène mode, en plein revival Y2K.

Comme si, après deux années passées à moitié confinées par le Covid dans des tenues d’intérieur plutôt souples dont des joggings, certaines personnes désiraient se tourner vers une allure plus architecturée, également inspirée en partie par les tenues de Bridgerton.

Comment porter le corset en 2022 sans s’étouffer

Bien moins étouffants que les modèles datant d’avant le XXe siècle, les corsets de créateurs particulièrement en vogue dans les années 1980-1990 comme Chantal Thomass, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, ou encore Vivienne Westwood s’arrachent aujourd’hui sur les sites de seconde main.

De jeunes designers, à l’instar d’Agathe Leroy ou ByColine, se mettent aussi à en proposer des versions encore plus contemporaines, allégées de quelques baleines, pour faciliter les mouvements dans ce vêtement autrefois si contraignant. Evidemment, du côté de la fast fashion aussi, toutes les marques à petit prix se mettent à en proposer. Y compris de grands équipementiers sportifs, ce qui aurait pu sembler contre-intuitif tant ce vêtement a longtemps servi à entraver le corps des femmes.

Le corset d’aujourd’hui se veut donc plus léger, décontracté, voire sportif : on ne cherche plus à le serrer un maximum pour afficher une taille de guêpe, et l’associe volontiers à une robe-pull mousseuse, une chemise bouffante, ou encore un pantalon baggy. De quoi créer des effets de contrastes stylistiques savoureux : entre ce haut structuré, sophistiqué, et semblant suranné, versus d’autres pièces plus décontractées et modernes.

Autant de raisons qui peuvent expliquer en partie pourquoi le corset parvient à se frayer un chemin comme une tendance possible alors que le grand public se veut plus body-positive que jamais. Un énième paradoxe textile comme la mode les aime tant.

