Fendi fait appel à Stefano Pilati le temps d’une collection : une nouvelle ère de collabs se confirme

Après Donatella Versace puis Marc Jacobs, Fendi invite Stefano Pilati (ex DA de Saint Laurent et de Zegna) à se frotter aux codes Fendi le temps d’une collection événement, confirmant une nouvelle ère plus collaborative au sommet du luxe.

Longtemps dans l’univers du luxe, les maisons se faisaient concurrence, même au sein d’un même groupe et l’on faisait plutôt des collaborations avec des marques d’un tout autre positionnement, comme le mastodonte Louis Vuitton avec le label de streetwear culte Supreme. Mais depuis quelques saisons, une nouvelle ère s’affirme : celle des collabs entre des maisons du même acabit. La première paire marquante a été celle composée par Balenciaga et Gucci (deux maisons du groupe Kering) en avril 2021, où les directeurs artistiques des maisons respectives, Demna Gvasalia et Alessandro Michele, se sont mutuellement piratés volontairement. Depuis, une autre collab a marqué les esprits : Versace x Fendi en septembre 2021. Et cela a visiblement inspiré la direction artistique de cette dernière, menée par Kim Jones pour les collections femme et Silvia Fendi pour les collections homme, puisqu’ils veulent remettre ça régulièrement à travers Friends of Fendi.

L’ère des collabs entre grands noms du luxe se confirme

Alors que la maison Jean Paul Gaultier invite déjà un·e designer différent·e pour chaque saison de haute couture (Chitose Abe de Sacai, Glenn Martens de Y/Project et Diesel, Olivier Rousteing de Balmain, Haider Ackermann, et bientôt Simone Rocha), la maison Fendi propose donc un modèle similaire à travers Friends of Fendi. Il s’agit d’inviter un·e designer·e différent à imaginer une collection capsule en fonction des codes de la maison. Après Donatella Versace, puis Marc Jacobs (passé relativement inaperçu), c’est maintenant à Stefano Pilati de se frotter à Fendi.

Qui est Stefano Pilati, le nouveau créateur invité à réinventer Fendi le temps d’une collection

Le créateur milanais travaille depuis plus de 30 ans dans la mode, passant par Armani, Yves Saint Laurent (dont il a été directeur artistique de 2004 à 2012), ou encore Zegna (de 2012 à 2016). En 2017, il a fondé son propre label, Random Identities, résolument queer. Kim Jones et Stefano Pilati se sont rencontrés en janvier 2014, dans la maison de campagne anglaise de Kate Moss qui fêtait alors son 40e anniversaire. Des années plus tard, le Britannique a proposé à l’Italien vivant désormais à Berlin de rejoindre son laboratoire de création collaborative.

Ensemble tailleurs, pantalons taille haute à pinces et basques, blouses poétiques, monogramme double F traité en noir et blanc, sac baguette rendu plus minimaliste que jamais… Le résultat de Fendi x Stefano Pilati sera disponible en ligne et dans une sélection de boutiques physiques Fendi à partir du 26 octobre 2023.

