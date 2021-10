Ce défroisseur va vous rabibocher avec les chemises et il coûte moins de 30 euros

Si vous ne faites pas bon ménage avec votre fer à repasser mais qu’il est hors de question d’aller bosser avec une chemise froissée, Calor vous offre la solution. Son défroisseur Accès Steam First est à -50%.

Passer des heures debout en ayant pour seul challenge de chasser les plis d’un gros tas de fringues et d’en comprendre les étiquettes pour ne pas faire de trous, soyons honnête : on a la flemme. À celles qui ont abandonné le repassage, le défroisseur est la solution qu’il vous faut !

Vous pouvez dire adieu à l’enfer de la table à repasser. Elle est lourde, et prend une place monstre dans un placard qui, par sa faute, ne se ferme plus. Le défroisseur ne prend pas de place et repassera vos fringues très rapidement : il suffit de mettre le vêtement froissé sur un cintre, d’utiliser le steamer à la verticale et le tour est joué.

Par rapport à un fer à repasser classique, le steamer ne demande pas de réglages spécifiques selon le type de tissu. Un seul réglage permet de défroisser tous vos vêtements. Il se montrera d’ailleurs plus délicat avec les matières fragiles.

Avis à toutes celles qui ont deux mains gauches : malgré sa vapeur chaude, le steamer ne vous brûlera pas la peau !

Calor vous offre aujourd’hui la possibilité de renouer avec le repassage : son défroisseur Access Steam First est à -50% sur le site de Darty.

Découvrez le défroisseur Calor Access Steam First à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur le site de Darty

Défroisser ses fringues en clin d’oeil

Ce steamer est un appareil qui a été pensé pour votre quotidien. Il est compact et ultra léger (811 g), ce qui permet une prise en main facile. Sa petite taille vous offre la possibilité de le ranger facilement ou de le prendre dans vos valises.

Le seul bémol dû à son petit format, c’est qu’il ne vous permettra pas de défroisser de grands tissus comme vos draps.

Sa puissance de 1300 W va vous permettre de défroisser vos vêtements efficacement. Son temps de chauffe est de 15 secondes : si vous êtes du genre plan last minute, ce steamer vous offre une tenue impeccable en un rien de temps.

Il est très simple d’utilisation — vous pouvez gérer la vapeur directement sur la poignée du steamer grâce au gros bouton noir, qui permet de libérer la vapeur seulement lorsque vous en avez besoin. Son réservoir d’eau est assez petit (70 mL) et ne suffira qu’à défroisser un ou deux vêtements.

Bonne nouvelle, il est conçu de manière à ce qu’on puisse le remplir en cours d’utilisation sans attendre le refroidissement pour profiter d’une autonomie illimitée.

Le défroisseur Calor Access Steam First en bref

Petit et ultra léger

15 secondes de temps de chauffe

Une autonomie illimité : le réservoir d’eau peut se remplir en cours d’utilisation

Le défroisseur Calor Access Steam First est à -50%

Darty vous offre -50% sur ce défroisseur Calor. Il est disponible dès aujourd’hui pour 29,99€ au lieu de 59,99€.

Découvrez le défroisseur Calor Access Steam First à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur le site de Darty