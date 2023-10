Ce sac COS coûte moins de 45 € et c’est le plus convoité du moment (merci Jennie des Blackpink)

Partout sur TikTok et Instagram, mais si rare en boutique et sur l’eshop de COS, la marque haut de gamme du groupe H&M, ce sac matelassé en polyester recyclé peut contenir tous les essentiels et se glisse facilement sous le bras grâce à sa forme de nuage en demi-lune.

Il suffit de vivre dans une grande ville pour le croiser assez rapidement. Il s’agit d’un sac matelassé proposé par COS (la marque haut de gamme du groupe H&M) en format mini ou maxi, en cuir exquis (jaune, noir, turquoise ou blanc) ou en polyester recyclé et tout-terrain (grège, noir, brun, rose, ciel, orange, crème, kaki, lilas, bleu, vert ou gris). Et si vous pensez avoir l’embarras du choix, eh bien ce n’est pas le cas, car ce modèle facile à vivre passe sa vie en rupture de stock, en boutique et sur l’eshop de COS (et se vend comme des petits pains sur les sites de seconde main). D’après le dernier classement trimestriel établi par la toujours bien renseignée plateforme d’ecommerce Lyst, il s’agirait même de la troisième pièce mode la plus convoitée du moment, juste derrière les Tabi de Maison Margiela (onéreuses) et un simplissime cardigan gris Miu Miu (pourtant hors de prix). Autopsie d’un it-bag.

Pourquoi ce sac COS matelassé est devenu viral sur TikTok et Instagram ?

La viralité de ce sac doit beaucoup à la star de la K-Pop Jennie des Blackpink qui l’a porté en story Instagram en janvier 2022. Depuis, le modèle s’arrache tant et si bien que COS a reconduit le modèle et le décline désormais en différentes tailles, matières, et formes.

Si tant de personnes stylées ont adopté ce sac matelassé COS ou cherchent activement à l’acquérir, c’est parce qu’il combine un design à la fois fonctionnel et pouvant passer pour un dupe de plein de modèles bien plus onéreux que lui. Son matelassage bien gonflé peut en effet évoquer la collection Cocoon de Chanel sortie en 2009 (oui, on est encore en pleine nostalgie Y2K, bientôt sur le point de passer aux années 2010, horreur et damnation), les cuirs tressés des modèles Bottega Veneta ultra convoités ces dernières années, ou encore l’irrésistible moelleux des sacs Puffer de Saint Laurent.

@kenjstr its been 6 months since my last “is it worth it” video and i think the @COS quilted bag is a great way to come back to my series. I hope you guys enjoy this review on the bag, and thanks for watching :-) . . . #cos #cosquiltedbag #quiltedbag #totebag #fashion ♬ Tezeta (Nostalgia) – Mulatu Astatke Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Sauf que le modèle COS coûte à peine un dixième du prix de ses grands frères pur luxe, et à le bon goût d’être en polyester recyclé qui se nettoie en un coup d’éponge, et qu’on n’a pas peur de mouiller ou de décolorer. C’est aussi cette matière qui le rend si léger sous le bras tandis que la forme demi-lune de ce petit nuage pile dans l’air du temps sait vite se faire oublier.

Bref, pour une fois qu’un it-bag ne coûte pas un rein, vous voulez peut-être mettre la main dessus, dans sa version la plus convoitée, c’est-à-dire en polyester recyclé, format micro (à 35 €) ou mini (à 45 €).

