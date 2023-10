Moins de 1 %, c’est le taux de mannequins plus size à la dernière fashion week : bye, bye le body positive ?

New York, Londres, Milan et Paris viennent de présenter leurs collections printemps-été 2024 avec peu de diversité morphologique, hormis du côté de quelques jeunes designers faisant appel à des mannequins grande taille. Les rares tops plus size qui servaient de cautions body positive ont-elles déjà disparu du mannequinat ?

Si vous adorez la mode, vous avez peut-être remarqué un recul du body positive sur les podiums et campagnes de pub, et un retour à l’esthétique heroin chic, voire ketamine chic. Et rien de tel que des chiffres pour tenter de confirmer et quantifier une impression. C’est ce que vient de sortir Vogue Business concernant ce dernier fashion month, à savoir l’enchaînement des fashion weeks des plus grandes capitales occidentales de la mode (New York, Londres, Milan, puis Paris). Pour la saison printemps-été 2024 qui vient de défiler en septembre-octobre 2023, le média pro a remarqué a ainsi scruté à la loupe près de 10 000 looks, et les résultats s’avèrent particulièrement minces…

Fashion week printemps-été 2024 : 0,9 % de mannequins plus size

D’après le dernier size inclusivity report de Vogue Business, sur 9 584 looks répartis à travers 230 défilés et présentations à New York, Londres, Milan et Paris, seulement 0,9 % des mannequins étaient considérables comme plus size, c’est-à-dire au-delà d’une taille 46 française incluse (soit une taille 18 au Royaume-Uni ou 14 aux États-Unis), et 3,9 % des mannequins étaient de taille moyenne (mid-size) selon les critères du mannequinat (soit un 38 FR, 6 US ou 10 UK). Le reste des mannequins, 95,2 %, faisaient donc au maximum une taille 36 française. Cela vous semble déprimant ? Dites-vous que c’est déjà plus diversifié que lors du fashion month précédent, où 95,6% des looks étaient taille 36 ou moins…

Et c’est particulièrement grâce aux jeunes designers que ces pourcentages progressent vers davantage de diversité morphologique. En tête, les jeunes créatrices basées à Londres Chopova Lowena et Karoline Vitto grâce à leur défilé dont toutes les mannequins faisaient au moins une taille 38 ou plus. À noter que le simple fait que Ester Manas ne défile pas à Paris cette saison fait dégringoler la ville Lumière sur la question. Preuve s’il en fallait que les grands noms du luxe ne font que très peu d’efforts sur ce sujet (hormis Balenciaga, Ferragamo et Mugler qui mènent une remarquable percée), contrairement aux jeunes designers.

