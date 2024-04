Voici les 3 plus beaux trenchs de la saison (et ils vont à tout le monde)

Réputé indémodable, le trench parfait peut être compliqué à trouver. Soit parce que la matière ne se tient pas assez, soit parce qu’il est trop long et tasse la silhouette, ou encore parce qu’on ne trouve pas la teinte de beige idéal. Mais voici 3 versions, de trois longueurs différentes, pour trouver LE trench qui conviendra parfaitement à votre morphologie, et à prix relativement accessible.

Porter un trench en 2024, c’est porter une partie de l’histoire de la mode. Et cette veste historique réputée indémodable s’avère un choix particulièrement judicieux en période de mi-saison comme le printemps et l’automne, quand on peut passer dans une même journée de 5 à 15°C, d’une météo froide et venteuse, voire pluvieuse, au grand soleil.

Des tranchées britanniques à Hollywood, d’où vient le trench ?

Tout commence avec le britannique Thomas Burberry qui crée la première gabardine, c’est-à-dire une veste fine, légère, et imperméable, en 1880. Il dépose le brevet de sa matière imperméable secrète en 1888, ce qui fait de lui le fabricant de premier choix pour équiper l’armée britannique de vestes imperméables durant la Première Guerre mondiale. Il crée ainsi le premier trench-coat (« manteau pour les tranchées ») qui remplace le Mackintosh (manteau alors en caoutchouc, beaucoup plus lourd et encombrant). C’est à ces origines militaires qu’on doit plusieurs caractéristiques emblématiques du trench, comme les épaulettes (où l’on pouvait ajouter des éléments représentatifs de son grade).

Le trench se porte aussi de plus en plus en dehors des champs de bataille, notamment à Hollywood, comme sur l’acteur Humpfrey Bogart dans le film Casablanca (1942). Peu à peu, cela devient, dans les fictions, la veste de prédilection des détectives et des policiers en filature. Mais aussi des femmes mystérieuses et/ou en prise avec la justice comme Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s (1961) ou Meryl Streep dans Kramer vs. Kramer (1979). On doit aussi sa popularisation sur les femmes à Yves Saint Laurent qui le réinterprète dès les débuts de sa propre maison en 1962. Bref, le trench est un classique de la mode, aux origines militaires, qu’Hollywood a contribué à rendre incontournable. Et ce, surtout en période cruciale de mi-saison quand il fait tantôt beau et chaud, tantôt venteux et pluvieux. Reste à trouver celui qui sied le mieux à votre morphologie, vos envies, et votre budget.

Le plus modulable : le trench à capuche amovible de COS

L’ironie du trench originel consiste à être un vêtement de pluie, mais sans capuche. Or, aujourd’hui, puisqu’on ne se balade pas au quotidien avec un casque de militaire, on ne dirait peut-être pas non à une jolie capuche. C’est en tout cas ce que propose COS (la marque haut de gamme et minimaliste du groupe H&M) avec ce modèle de trench-coat à capuche amovible, le tout dans un beige qui va à toutes les carnations. Hormis cette excentricité particulièrement fonctionnelle, on retrouve la plupart des codes du trench classique : une longueur midi (sous le genou), des épaulettes, des manches raglans, un double boutonnage, des boucles autour des poignets. Bref, tout ce qu’il faut pour qu’il ne se démode pas et vous suivent durant des années. Des tailles XXS à L, il se compose à 77 % Coton, et 23 % de Polyamide recyclé (Nylon recyclé).

Trench-coat à capuche — COS — 225 €.

Le plus inclusif : le trench du 34 au 52 de Make My Lemonade

Cela fait des années que la marque française éthique et made in Europe Make My Lemonade fondée par Lisa Gachet en 2015 reconduit son trench Raoul. Un classique qui a donc déjà prouvé le caractère indémodable de son design, même s’il a connu quelques améliorations, comme l’ajout d’une poche intérieure fort pratique. On aime qu’il se décline en rose, rouge, ou encore papy square (des petits carreaux qu’on imagine bien adorés par les papis), mais c’est dans la teinte tabac qu’il reste le plus classique. Mais à vous de choisir la couleur qui correspond le mieux à votre idée de bon basique ! Et on adore qu’il s’étende des tailles 34 à 52, dans sa toile souple légère et souple en 68 % Polyester Recyclé, 29 %Viscose Ecovero, 3 % Elasthane, le tout certifié Oekotex et fabriqué au Portugal.

Le plus original : le trench & Other Stories

Si certaines personnes craignent le port du trench, c’est aussi par peur qu’ils ne tassent leur silhouette. Pourtant, si l’on fait une grande taille, la ceinture permet de marquer la taille si on le porte fermé. Ou alors le porter ouvert allonge la silhouette grâce à sa longueur midi (sous le genou). Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu·e par la longueur classique, vous pouvez toujours opter par une version courte et allégée du double boutonnage. Le tout crée une version minimaliste du trench, que peuvent particulièrement apprécier les personnes de petite taille. En 100 % coton, des tailles XS à L, cette veste courte d’inspiration trench-coat & Other Stories l’illustre à merveille, et s’annonce intemporelle.

Enfin, rappelons que c’est typiquement le genre de vestes qu’on trouve facilement sur les sites de seconde main comme Vinted, LeBonCoin, Depop, ou encore Vestiaire Collective, ainsi qu’en friperies. Surtout si vous cherchez un modèle Burberry vintage, comble du classique.