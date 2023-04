& Other Stories x Sindiso Khumalo, c’est la collab la plus solaire du moment

& Other Stories, la marque la plus créative du groupe H&M, et la griffe Sindiso Khumalo, venue tout droit d’Afrique du Sud, s’associent le temps d’une collection capsule qui sort le 13 avril pour ensoleiller nos garde-robes.

Le nom de Sindiso Khumalo ne vous dit peut-être rien pour l’instant, mais c’est pourtant un talent prometteur dans l’industrie de la mode. Et pour contribuer à ce qu’elle gagne en popularité, elle signe une collection capsule avec & Other Stories, marque du groupe H&M, qui sortira le 13 avril 2023.

Qui est la jeune créatrice Sindiso Khumalo ?

La jeune créatrice a remporté le prix GCFA Independent Designer 2020 (une récompense des Green Carpet Fashion Awards, qui récompensent les talents éco-responsables), alors qu’elle était déjà co-lauréate du prix LVMH la même année.

Et ce, grâce à une mode profondément engagée, aussi bien par sa façon de vouloir toujours plus réduire son impact social et environnemental, mais aussi par les messages qu’elle porte, comme sa collection printemps-été 2021 en hommage à Harriet Tubman (militante états-unienne en faveur de l’abolition de l’esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et féministe).

Pour & Other Stories, Sindiso Khumalo a ainsi appliqué son esthétique pleine de couleurs inspirée par l’Afrique du Sud à une garde-robe estivale, facile à porter et à assortir, comme elle le raconte dans un communiqué :

« En tant que créatrice africaine, l’essentiel pour moi est de réaliser des vêtements mettant en lumière mon héritage et mon histoire dans un cadre contemporain. J’aime bien ajouter des éléments culturels qui me représentent sur les tissus. Ils deviennent des anecdotes visuelles qui structurent les collections. »

À quoi ressemble la collab’ Sindiso Khumalo & Other Stories ?

Taillées dans du coton biologique, recyclé, et du lin, les pièces font la part belle au bleu ciel, au vert pomme, et des broderies rouges ou jaunes, raffinées, poursuit Sindiso Khumalo :

« Les matières ont constitué le point de départ de cette collection collaborative, mais nous voulions aussi trouver des sources d’approvisionnement plus durables. Pour moi, il est essentiel d’utiliser plus de matières éco-responsables et de créer des vêtements qui vont être portés sur le long terme. Je veux confectionner des pièces dépassant les saisons et les tendances. »

Intemporelles, les coupes des robes juste ce qu’il faut de bohèmes, des petites blouses légères parfaites pour l’été, ou encore des débardeurs et short en crochet un brin sportswear ont presque l’air vintage. Ce qui est normal vu comment Sindiso Khumalo présente ses inspirations :

« Certaines silhouettes sont inspirées de portraits vintage d’Africaines et de femmes issues de la diaspora africaine. Cela fait partie intégrante de la marque Sindiso Khumalo. Nous sommes très inspirés et guidés par des histoires de femmes racisées des XVIIIe et XIXe siècles. »

La collection Sindiso Khumalo & Other Stories sera disponible à partir du 13 avril 2023 sur stories.com et dans une sélection de points de vente physiques.