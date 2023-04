Balmain x evian, une collab mode vraiment écoresponsable ?

Habituée à faire des collabs avec des grands noms du luxe, evian présente le deuxième acte de son travail avec Balmain à travers toute une collection, en plus de rhabiller des bouteilles forcément collector réimaginées par Olivier Rousteing. Car l’eau devient de plus en plus un luxe.

Le peuple n’a pas les moyens de s’acheter des vêtements Balmain ? Qu’il boive de l’eau, pourrait-on ironiser en découvrant le fruit de la collaboration entre la maison de luxe française et evian (entreprise certifiée B-corp).

C’est la deuxième étape de la collab’ entre la marque d’eau minérale en bouteille appartenant à la multinationale agroalimentaire Danone et celle dirigée artistiquement par Olivier Rousteing. D’abord, en septembre 2022, le créateur de 37 ans avait rhabillé un écrin de verre evian de motifs Balmain et avait aussi imaginé une robe haute couture à partir de bouteilles en plastique.

Pour ce deuxième volet révélé le 16 avril 2023, la collab’ Balmain x evian va encore plus loin, puisqu’elle donne carrément naissance à une collection capsule en édition limitée de 19 vêtements et accessoires.

L’eau, un luxe trop souvent tenu pour acquis

Olivier Rousteing et son équipe de designers incorporent une grande variété de matériaux écoresponsables, notamment des cotons biologiques certifiés GOTS, de la viscose certifiée FSC, et plusieurs matériaux recyclés certifiés GRS pour y tailler des t-shirts, sweats à capuche, bombers, vestes de camionneurs, et autres jeans. Même les étiquettes de griffe et de composition ont été taillées dans du polyester recyclé, tandis que les emballages en papier proviennent de forêts gérées durablement et certifiées FSC. Un sac à main a également été produit par impression 3D de matière à base de plantes à 45 % et de plastique recyclé. La campagne a été réalisée par Carlotta Guerrero (qui a fait tous les clips de Rosalía) et la chorégraphie par Léo Walk.

D’ores et déjà disponible dans des points de vente physiques et en ligne des deux marques, cette collab Balmain x evian qui donne soif nous rappelle au passage combien l’eau est un luxe trop souvent tenu pour acquis, alors que les problèmes de pénurie ne font qu’augmenter en France (une sécheresse historique touche actuellement les Pyrénées-Orientales) et partout dans le monde (comme le recense cet article du Temps pour l’Europe, par exemple).

Les climatosceptiques peuvent aller se rhabiller.