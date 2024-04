Victoria Beckham annonce sa collab mode avec cette enseigne petit prix qu’on adore

La plus posh des anciennes Spice Girl est devenue styliste reconnue dans l’industrie, qui défile aussi bien à Londres que New York et Paris. Si elle nous a plutôt habitué à un positionnement luxe côté mode et beauté, voilà que Victoria Beckham confirme une collab’ avec une marque plus accessible pour le 23 avril 2024 : Mango.

Pour Spice up your life, pourra-t-on bientôt compter sur Victoria Beckham x Mango ? C’est en tout cas ce qu’on peut se demander vu ce que viennent d’officialiser l’ancienne Spice Girl et l’enseigne de fast fashion espagnole, de plus en plus premium.

Des Spice Girls à sa propre marque, comment Victoria Beckham s’est imposée comme une créatrice de mode crédible

Dans les années 1990, la Britannique se fait connaître du grand public en tant que membre du girls band occidental le plus populaire de tous les temps : les Spice Girls. Son style fait déjà parler d’elle : bronzage carotte, robes bustier ultra courtes, et carré au cordeau taillent sa réputation de la plus posh (snob) de la bande. Trois albums plus tard, la bande de filles implose, Victoria Beckham sort un opus solo massacré par la critique, avant de s’envoler à Los Angeles avec son footballeur de mari, David Beckham.

Si elle en était déjà la styliste officieuse, elle se lance véritablement dans la mode dès 2004 avec une première ligne de jeans. Une reconversion tellement vue et revue que personne n’y croit d’abord dans l’industrie, mais elle persévère jusqu’à lancer toute une marque en 2008, avec le parrainage couture du respecté designer Roland Mouret. À force d’habiller ses copines célébrités Eva Longoria, Jennifer Lopez ou encore Gwyneth Paltrow, elle finit par s’acheter une crédibilité solide au milieu des années 2010.

Mais sa marque a aussi régulièrement besoin de perfusions d’investissement financier, ce que devraient désormais contribuer à équilibrer sa igne de maquillage et soins, Victoria Beckham Beauty, lancée en 2019. Son empire mode et beauté au positionnement luxe s’apprête donc à toucher un plus large public grâce à cette nouvelle collab’ à prix plus accessible avec Mango pour fin avril 2024.

Le premier visuel de la collab’ Victoria Beckham x Mango.

Quand sort la collab’ Victoria Beckham x Mango ?

Officialisée le 4 avril 2024, la collab’ entre Victoria Beckham et Mango sera disponible le 23 avril 2024. Elle devrait mélanger le style aiguisé et minimaliste de la créatrice britannique aux savoir-faire industriels de Mango pour un résultat pointu à petit prix. On y trouvera aussi bien du tailleur au cordeau que des robes vaporeuses, des mailles cocooning assez légères pour l’été, ainsi que des sacs, des chaussures et des accessoires qui risquent de s’arracher dès leur sortie.

Après des collabs remarquées avec SIMONMILLER, Camille Charrière et Pernille Teisbaek, Mango s’affirme pour son 40e anniversaire, à travers cette nouvelle collab’ avec Victoria Beckham, comme une marque de plus en plus premium.

