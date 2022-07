La fille de Victoria Beckham juge durement les mini-jupes de sa mère (ce qui amuse Posh Spice, évidemment)

Avant de fonder la marque de luxe qui porte son nom, Victoria Beckham était déjà une icône de style, dès ses années Spice Girls (de 1994 à 2001). Mais sa fille Harper, bientôt 11 ans, estime durement les choix vestimentaires de sa mère. Comme n’importe quel enfant, finalement.

Ah, vous avez beau avoir « spice up la life » de millions de gens, vous aurez toujours des gens pour en redire quelque chose. Victoria Beckham n’échappe évidemment pas à la règle. En couverture du numéro de juillet du Vogue australien, l’ancienne Spice Girls (groupe de pop britannique légendaire qui a fait danser la planète de 1994 à 2001, puis lors de quelques reformations ponctuelles) s’est prêtée à moult confidences, notamment à propos de sa relation avec sa fille unique.

Victoria Beckham en couverture du Vogue Australia de juillet 2022.

Harper juge « trop courtes » les anciennes jupes de sa mère, Victoria Beckham

Victoria Beckham évoque ainsi qu’elle se réveille tous les matins à 6h45 par un shot de vinaigre de cidre (dilué dans de l’eau, j’espère), enchaîne sur 30 minutes de tapis de course à pied, prépare le petit-déjeuner de sa fille qu’elle accompagne ensuite à l’école, avant de s’adonner à 1h de musculation.

Mais ce qu’on peut surtout retenir de cette interview australienne avec la plus « posh » (qu’on peut traduire par « snob, le surnom de Victoria Beckham durant ses années girls band) des Spice Girls, c’est ce que sa fille pense de son ancien style. Celle qui aura 11 ans le 10 juillet 2022 juge ainsi « inacceptable » les anciennes jupes « trop courtes » de sa popstar de mère :

« En fait, elle m’a dit récemment : ‘Maman, j’ai vu des photos de toi quand tu étais dans les Spice Girls et tes jupes étaient tout simplement inacceptables. Elles étaient beaucoup trop courtes.‘ Puis David est intervenu pour dire : ‘Absolument, Harper ! Elles étaient vraiment trop courtes.’ Et elle était en fait assez dégoûtée de voir à quel point mes jupes étaient courtes. J’ai dit : ‘Tu ne vas jamais porter des jupes comme ça ?’ Elle a dit : ‘Absolument pas.’ Nous verrons. »

Rappelons tout de même qu’il s’agit du ressenti d’une enfant, qui amuse ses parents, et non d’une sentence irrévocable d’un véritable juge stylistique (ce qui n’existe pas). On porte bien des jupes de la longueur qu’on veut, n’en déplaise à sa moitié ou à ses gosses, évidemment.

Victoria Beckham s’inquiète pour sa fille sur les réseaux sociaux

Outre cette adorable anecdote, Victoria Beckham raconte également combien elle s’inquiète que sa fille puisse un jour aller sur les réseaux sociaux, tant ils peuvent affecter l’estime de soi des personnes utilisatrices, en particulier les jeunes filles :

« Harper n’est pas sur les réseaux sociaux, nous n’avons donc pas à nous en soucier pour l’instant. Mais vu à quel point les gens peuvent être cruels, oui ça m’inquiète vraiment. Elle est à cet âge où son corps va commencer à changer, mais il s’agit de s’assurer qu’on communique beaucoup en famille et qu’elle s’entoure d’amis sympas. Mais c’est assez terrifiant, je ne peux pas mentir. »

Davantage fan de maquillage que d’expérimentations mode, Harper pourrait donc rapidement être tentée par Instagram et TikTok. Et avec une célèbre famille pareille, elle aurait vite fait de percer, comme bien d’autres « filles et fils de » avant elle, à commencer par ses propres frères. Les industries de la mode et de la beauté tendent sûrement déjà les bras pour aider la fille Beckham à se faire un prénom au-delà de son fameux patronyme, au grand dam de sa daronne.

