Incroyable mais vrai : on a trouvé 10 jupes avec des poches

Comme des Pokémon rares, les jupes qui comportent des poches dignes de ce nom sont difficiles à trouver, mais valent le coup d’être dénichées ! En voici 10 qui vous rendront l’été plus pratique et léger.

S’il est si rare de trouver des vêtements adressés aux femmes avec des poches dignes de ce nom, c’est pour plusieurs raisons : pour prévenir la déformation du vêtement, et pour inciter à accessoiriser chaque look d’un sac permettant de transporter ses essentiels (c’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux coups : amener la gent féminine à dépenser plus et à être moins autonome).

Les sacs à main ont beau devenir rikiki, les poches ne grandissent pas pour autant

D’après une récente étude, seulement 10% des poches des femmes sont assez grandes pour contenir une main de femme moyenne, contre 100% des poches pour hommes. C’est ce qui s’appelle un problème de taille !

Et comme si ça ne suffisait pas, ça fait quelques saisons que les sacs à main les plus petits du monde s’imposent comme la plus absurde des tendances. Ok, c’est peut-être adorable, surtout si on a quelques Skittles à transporter, mais cet accessoire combiné à l’absence de poches n’aide pas vraiment à mener une vie normale…

Alors pour y pallier, on peut évidemment directement piocher au rayon mec des vêtements vraiment conçus pour être pratiques, et pas seulement jolis en dépit de tout bon sens. Sauf que ça se complique dès qu’on cherche des vêtements traditionnellement perçus comme féminins, comme des jupes !

Des poches dans des jupes, une révolution qui ne devrait même pas en être une…

Parce que c’est rapidement la croix et la bannière pour trouver un modèle flatteur pour la silhouette avec des VRAIES poches, et non des fentes purement décoratives qui ne contiendraient même pas trois pièces de monnaie, voici une sélection.

Mieux vaut éviter les modèles trop moulants qui rendent l’utilisation desdites poches difficiles d’accès. Mais mis à part ça, une jupe à poches change l’allure puisqu’on peut non seulement y rentrer des clés, un porte-carte, voire un téléphone (quoique… vu comment les smartphones ne font que grandir, même ça risque de devenir compliqué…) — et en plus, on peut surtout y mettre… ses mains !

Ça devraît être normal, mais c’est si rare que ça mérite d’être souligné. Ça change tout de suite une attitude, y ajoutant une juste dose d’aise et de nonchalance. Particulièrement à propos l’été, pour aller au bureau les mains dans les poches faute de vacances, ou justement pendant vos jours de congés : il paraît que ça aide à mieux en profiter !

Jupe longueur midi, à ceinture ton sur ton et poches avec rabat, 70% Viscose, 30% Tencel, Monoprix, 25,29€ au lieu de 45,99€

Jupe crayon en jean avec poches, Ulla Popken, 49,99€

Jupe longueur cheville à imprimé fleuri, en 100% viscose, Vero Moda, 26,99€

Jupe longueur midi à plis, en coton doublé de polyester, avec poches, Gina Tricot, 11,99€ au lieu de 39,99€

Jupe longueur mi-mollet, boutonnée sur le devant, avec poches, ceinture ton-sur-ton, Capsule by Simply Be, 11,49€ au lieu de 37,99€

Jupe trapèze longueur midi en similicuir de 100% polyester, avec poches, Mark & Spencer, 16,75€ au lieu de 54,95€

Jupe trapèze en 100% lyocell façon denim, avec poches, Soyaconcept, 27,79€ au lieu de 45,99€

Mini-jupe en jean avec poches, 85% coton, 13% polyester, 2% élasthanne, JDY, 12,49€ au lieu de 24,99€

Jupe en jean longueur genoux en 100% coton, Maison 123, 69€

Jupe en 100% lin avec poches et ceinture ton sur ton, Promod, 35,95€

