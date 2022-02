Pourquoi le fait que Victoria Beckham mange la même chose depuis 25 ans n’est pas anodin

Connue pour batailler avec l’anorexie, Victoria Beckham raconte en podcast qu’elle consomme strictement le même plat depuis 25 ans. Glamourisation de l’orthorexie ou pratique sans risque qui évite la fatigue décisionnelle ?

Clairement, Victoria Beckham ne cherche pas à spice up sa life culinaire. Dans l’épisode du podcast Table 4 du restaurant The River Café, publié le 1er décembre 2021, l’ancienne Spice Girl raconte certaines de ces habitudes alimentaires. Également invité à ce repas-enregistrement, son mari, l’ancien footballeur David Beckham, y confie en riant qu’elle déguste exactement la même chose depuis près de 25 ans.

« Elle ne mange que du poisson grillé, des légumes cuits à la vapeur ; elle s’en écartera très rarement. La seule fois où elle a probablement partagé quelque chose qui était dans mon assiette, c’était en fait quand elle était enceinte de Harper, et c’était la chose la plus incroyable… C’était l’une de mes soirées préférées. Je ne me souviens plus ce que c’était, mais je sais qu’elle n’en a pas mangé depuis ! » — David Beckham dans l’épisode dédié à Victoria Beckham du podcast River Cafe Table 4.

Poisson grillé et légumes vapeur pour Victoria Beckham depuis 25 ans

Connue pour avoir longtemps bataillé avec l’anorexie mentale, la chanteuse devenue créatrice de mode reconnaît qu’elle reste une mangeuse très sélective, qui ne tolère aucun écart de sa routine alimentaire stricte, hormis parfois un morceau de pain grillé aux céréales complètes, épicé d’une pointe de sel.

Victoria Beckham dans une vidéo YouTube de Lisa Eldridge.

Simple économie décisionnelle ou trouble du comportement alimentaire ?

Cela ressemble à ce qu’on appelle communément (et qui ne tient pas, à l’heure actuelle, d’un diagnostic médical), de l’orthorexie. Soit l’obsession de manger une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Ce trouble du comportement alimentaire ne doit pas être confondu avec l’anorexie. Le Dr. Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre, conférencier, et auteur, la définit dans son ouvrage Pop & psy – Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques :

« L’anorexie mentale et la boulimie nerveuse sont de complexes et graves maladies. L’une et l’autre touchent 1 % de la population générale, majoritairement des femmes. Il s’agit de pathologies potentiellement létales : l’anorexie multiplie par exemple le risque de décès par cinq, ce qui en fait le plus mortel des troubles psychiques. La majorité des décès est d’origine organique, contre un sur cinq par suicide Du point de vue médical, le diagnostic d’anorexie mentale repose sur quatre types de symptômes : la restriction alimentaire, les stratégies de perte pondérale, les distorsion cognitives, les signes physiques. »

De la banalisation à la glamourisation de l’orthorexie et des TCA ?

Dans tous les cas il faudrait être un ou une médecin de Victoria Beckham pour tenter de poser un diagnostic sur son rapport à l’alimentation et sa santé mentale, qui ne devrait regarder qu’elle et son entourage direct. Toujours est-il qu’elle semble avoir une alimentation troublée, expression descriptive qui n’est pas un diagnostic, comme l’explique l’association EatRight.

Ainsi, si beaucoup d’individus répondent aux critères des troubles du comportement alimentaire, il est aussi possible d’avoir une alimentation troublée qui ne rentre pas dans les définitions actuelles d’un diagnostic médical de trouble du comportement alimentaire.

En revanche, ce qui peut poser question au grand public, c’est la possible banalisation des habitudes alimentaires de Victoria Beckham, connue pour avoir souffert d’anorexie mentale. D’autant plus que ce podcast qui invite des stars à parler de leur rapport à la nourriture peut avoir pour effet collatéral de glamouriser ce qui s’y raconte, comme c’est souvent le cas dès qu’on médiatise le discours de célébrités.

En atteste d’ailleurs la reprise des propos amusés de David Beckham sur le régime alimentaire strict de son épouse par le Vogue étatsunien qui n’émet aucune référence à de potentiels troubles du comportement alimentaire, comme s’il s’agissait de propos purement anodins. Qu’une telle bible de la mode, industrie connue pour regorger de personnes à l’alimentation troublée, banalise ainsi de telles habitudes alimentaires… interroge.

