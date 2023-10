Mango dessine déjà des vêtements avec l’Intelligence Artificielle, et ce n’est que le début

Le n°2 de la fast fashion espagnole derrière Inditex (Zara) intègre plusieurs outils d’intelligence artificielle pour analyser le marché, repérer les tendances sur lesquelles miser. Et même maintenant dessiner des collections.

Depuis 2018, Mango utilise plus d’une quinzaine d’outils d’intelligence artificielle pour optimiser sa production, comme Midas pour la tarification ou Iris pour le service client. Le n°2 de la fast fashion espagnole derrière Inditex (Zara) a maintenant créé une plateforme baptisée Lisa, qui réunit et consolide toutes ces fonctionnalités afin de rationaliser encore plus ces processus, rapporte El Pais.

Une IA pour analyser les tendances, tester imprimés et textures, et améliorer en fonction des retours clients

Auprès du média espagnol, Jordi Álex, directeur des systèmes et technologies d’information de Mango, a ainsi expliqué :

« Elle nous aidera tout au long des différentes étapes du processus, à commencer par l’analyse des tendances, où elle nous permettra de synthétiser des quantités substantielles d’informations. […] Cela nous aidera pendant les phases d’idéation et de conception du produit en nous permettant d’expérimenter des imprimés et des matières, et nous permettra d’analyser les commentaires des consommateurs. »

Lisa sera utilisée par les équipes du siège social, de la conception, des ventes et de la logistique, mais le but n’est pas de supplanter les humains, juste d’améliorer leurs capacités, assure le directeur des systèmes et technologies d’information de Mango :

« Notre objectif avec ces innovations est de responsabiliser nos collaborateurs, en leur donnant les meilleurs outils pour travailler confortablement et efficacement, et rester au courant des dernières tendances et synergies entre les mondes physique et en ligne. »

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.