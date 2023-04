Harry Potter à l’école de Balenciaga : quand l’intelligence artificielle relooke Poudlard

Révolutionnaire, l’intelligence artificielle devient de plus en plus accessible. Ce qui amène plein de gens à s’amuser à créer d’étonnantes photos et vidéos. Comme cette personne qui rhabille tout Poudlard en Balenciaga, pour le plus grand plaisir du controversé Elon Musk.

La vitesse à laquelle avancent les progrès en intelligence artificielle et leur accéssibilité pour le plus grand nombre a de quoi fasciner autant qu’effrayer. Alors que Levi’s envisage d’y faire appel pour créer des mannequins de synthèse afin de palier le manque de diversité, d’autres s’amusent à imaginer des fusions improbables d’univers. Comme les vidéos de demonflyingfox postées sur YouTube, qui cumulent déjà des millions de vues en quelques jours pour son tour de magie réunissant Harry Potter et l’esthétique de la scandaleuse maison de luxe Balenciaga.

Harry Potter relooké en Balenciaga par Intelligence Artificielle

Après une première vidéo postée le 15 mars 2023, une deuxième publiée le 1er avril fascine encore par la nouvelle dégaine offerte à Harry, Hermione, Ron, Drago, Hagrid, Rogue, Dumbledore, ou même Dobby.

Ces vidéos ont même tapé dans l’œil d’Elon Musk, nouveau propriétaire controversé de Twitter, qui a tweeté deux émojis flammes sous un extrait :

Le Seigneur des Anneaux rhabillé par IA en Balenciaga

Évidemment, vu la viralité de ces images de synthèse, d’autres adeptes d’intelligence artificelle ont rhabillé pour l’hiver divers univers de fiction. Comme ci-dessous Le Seigneur des Anneaux :

Star Wars relooké par IA en Balenciaga

Star Wars :

Game of Thrones rhabillé par IA en Balenciaga

Ou encore Game of Thrones :

Pirate des Caraïbes relooké par IA en Balenciaga

Pirate des Caraïbes :

Super Mario rhabillé par IA en Balenciaga

Même le jeu vidéo Super Mario a eu droit à son relooking survivaliste / Avant Apocalypse :

Matrix relooké par IA en Gucci

Mention spécial au relooking de Matrix en Gucci, vu que la dégaine culte de Neo et sa clique semblent déjà avoir servi d’inspiration à l’ère Balenciaga par Demna Gvasalia alors le changement de look n’aurait même pas été visible :

Quel avenir pour le cinéma et la mode avec l’Intelligence Artificielle ?

On peut donc à la fois être hypnotisé par le réalisme de ces changements d’allure par intelligence artificielle, tout en s’interrogeant sur l’avenir des questions de propriété intellectuelle, de droits d’auteur, et même de créativité artistique. Car si l’on peut d’ores et déjà s’amuser à relooker par IA des protagonistes de fiction et même les faire parler pour dire des phrases absurdes dans des vidéos d’une minute, on est sans doute également capable de réaliser de toute pièce des longs métrages et des défilés de mode de synthèse en quelques clics.