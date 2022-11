Harry Potter : la tombe de Dobby menace l’environnement au Royaume-Uni

Le mémorial érigé par les fans de l’elfe dans la saga de J.K Rowling est recouvert de chaussettes. Une nuisance écologique pour cette plage du Pays de Galles où les détritus s’entassent.

Dobby libre, mais Dobby pollue ! Le célèbre elfe de la saga Harry Potter est la cause de problèmes environnementaux. En cause, comme le révèle le New York Times avec beaucoup d’humour mais aussi de sérieux, le mémorial érigé en son honneur par des fans.

« Quel endroit magnifique pour être avec ses amis »

Un monticule de sable surmonté d’une croix en bois se trouve en effet sur la plage de Freshwater West dans le Pembrokeshire, aux Pays de Galles. C’est là que la scène de la mort de Dobby a été tournée, moment mythique du film « Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1 », sorti en 2010. « Quel endroit magnifique pour être avec ses amis », lâche Dobby dans un dernier soupir avant de s’éteindre dans les bras d’Harry. Un endroit un peu moins magnifique, depuis que d’innombrables chaussettes s’étalent sur le sable. Des chaussettes en référence à celle du tome 2, que Lucius Malfoy offre à l’elfe malgré lui, piégé par Harry, libérant ainsi Dobby de son cruel maître.

Pour les Gallois responsables de l’environnement, la blague a assez duré. Offrandes mignonnes ou pas, jeter ses chaussettes sur la plage n’a en effet rien de bon pour l’environnement et les autorités ont menacé de détruire le mémorial de Dobby. Finalement, abracadabra, il peut rester, à condition que les « cadeaux » (dans ce cas précis aussi appelés détritus) cessent. Sinon… Avada Kedavra !

Visuel de Une : capture d’écran Youtube