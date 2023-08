Au Royaume-Uni, Akshata Murty, épouse du Premier ministre Rishi Sunak, nommée femme la plus stylée du pays

Depuis octobre 2022, Rishi Sunak, le millionnaire chef du Parti conservateur, officie comme Premier ministre au Royaume-Uni. Son épouse, créatrice de mode indienne, Akshata Murty, vient d’être nommée femme la plus stylée du pays par le magazine Tatler, coiffant au poteau toute la royauté.

Outre-Manche, le nom de Akshata Murty ne résonne pas encore beaucoup, pourtant ses looks font beaucoup parler au Royaume-Uni. Depuis la nomination de son mari, Rishi Sunak comme Premier ministre du pays le 25 octobre 2022, la créatrice de mode indienne s’avère plus scrutée que jamais. Et voilà que le séculaire magazine Tatler la nomme personnalité britannique la mieux habillée de l’année 2023, devant de nombreux membres de la royauté et du show-business.

Akshata Murty et son époux le Premier ministre britannique Rishi Sunak en voyage au Japon pour le G7 en mai 2023. © Capture d’écran Instagram.

Akshata Murty, élue personnalité britannique la mieux habillée de 2023

Akshata Murty affirme son style à travers ses propres créations mais aussi des vêtements de grands designers, qui lui ont parfois valu des moqueries des si cruels tabloïds britanniques. À force de critique, elle s’est peu à peu tournée vers des marques plus accessibles. C’est ce qui amène le rédacteur en chef de Tatler, Chandler Tregaskes, à la nommer en tête de son classement, expliquant ainsi dans le numéro de septembre du média disponible depuis le 3 août 2023 :

« La première place convoitée dans la liste des mieux habillés de Tatler appartient à la châtelaine de Downing Street, Akshata Murty. […] Mme Sunak est un brillant exemple de comment l’on peut s’habiller de manière diplomatiquement correct tout en étant décadente et contemporaine. »

Akshata Murty et la Première dame des États-Unis Jill Biden à Londres en mai 2023. © Capture d’écran Instagram.

Qui est Akshata Murty, l’épouse du Premier ministre britannique, Rishi Sunak ?

Akshata Narayan Murty est née en 1980 à Hubli-Dharwad, Karnataka (Inde). C’est la fille de Narayana Murthy, fondateur de l’entreprise informatique indienne Infosys, et cinquième fortune d’Inde, et de Sudha Murty, ingénieure, écrivaine et philanthrope. Après avoir fait ses classes à la Baldwin Girls’ High School, à Bangalore (en Inde), elle part en Californie étudier l’économie et le français au Claremont McKenna College, puis décroche un diplôme en fabrication de vêtements du Fashion Institute of Design & Merchandising, et d’un Master of Business Administration (MBA) de l’université Stanford. C’est sur les bancs de cette fac qu’elle rencontre Rishi Sunak. Ils se marient et ont deux filles ensemble, Anoushka et Krishna.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, son épouse Akshata Murty et leurs deux filles Anoushka et Krishna en route pour l’anniversaire officiel du roi Charles à Trooping the Colour en juin 2023. © Capture d’écran Instagram.

Après avoir travaillé de 2007 à 2009 pour une entreprise de cleantech (technologies se voulant écolo), Akshata Murty crée sa propre marque qu’elle ferme en 2012. Depuis, elle partage son temps à la direction du fonds de capital-risque indien Catamaran Ventures qu’elle a co-fondé avec son mari Rishi Sunak, et celle de Digme Fitness et de l’entreprise de transformation numérique Soroco, co-fondées avec son frère Rohan Murty.

Et comme elle détient depuis 2015 près d’1% de part de la société technologique de son père Infosys, cela place sa fortune personnelle parmi les plus importantes du pays (ses dividendes culminaient à 11,5 millions de livres sterling pour l’année d’imposition 2021/2022). Au point que le média économique Forbes estime « Sunak et son épouse Murty valent environ 810 millions de dollars, soit plus d’un quart de milliard de dollars de plus que la fortune personnelle de 500 millions de dollars du roi Charles III. ».

Bref, entre son background familial, ses études de mode, l’expertise développée en lançant sa propre marque, et sa fortune, Akshata Murty a beaucoup de bonnes raisons d’être bien habillée.

